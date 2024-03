Com um seguimento de mais de 4 milhões no TikTok, Rachel Maroun transformou uma profissão incomum em um fenômeno viral. A australiana conquistou as redes sociais com sua habilidade especializada em eliminar piolhos, levando-a a ser conhecida carinhosamente como a “moça das lêndeas“.

Sua trajetória profissional e sua abordagem inovadora ao tratamento de piolhos chamam a atenção não apenas pelo nicho de mercado, mas também pela paixão e eficácia que demonstra em seu ofício.

Quem é a mulher do TikTok que cobra R$ 750 para catar piolhos | Imagem de gkgegk por Pixabay

Início da carreira e ascensão profissional

Rachel Maroun começou sua jornada no mundo do tratamento de piolhos aos 15 anos, trabalhando em uma clínica especializada localizada na Austrália. Foi lá que ela descobriu ter um dom notável para localizar e capturar esses parasitas, um talento que logo a destacaria em sua área.

Motivada por seu sucesso inicial, Rachel decidiu, aos 24 anos, abrir sua própria empresa, solidificando sua reputação como a referência em eliminação de piolhos, o que lhe permitiu cobrar aproximadamente R$ 750 por hora de tratamento.

Veja mais sobre: Como render mais de R$ 190 ao colocar apenas R$ 1.000 no Nubank

Desafios e super piolhos

Em entrevista ao portal australiano Kidspot, Rachel compartilhou insights sobre sua rotina profissional, incluindo o enfrentamento aos “super piolhos”. Estes parasitas, mais resistentes aos tratamentos convencionais, exigem abordagens mais eficazes e uma atenção redobrada por parte da profissional.

Essa realidade amplifica a complexidade de seu trabalho, destacando a necessidade de soluções inovadoras no tratamento de piolhos.

Fama nas redes sociais e técnicas de trabalho

Curiosamente, Rachel opta por não utilizar luvas ou proteções durante os tratamentos, uma escolha feita para evitar intensificar o estigma ou o constrangimento dos clientes. Essa decisão, porém, não vem sem riscos. A própria Rachel admite ter sido infectada por piolhos durante o trabalho, uma consequência direta do contato próximo com os parasitas e da inevitável coceira que eles provocam.

Para minimizar esse risco, ela recorre a um mantra pessoal — “não vou tocar o meu cabelo ou pegarei piolhos” —, uma técnica mental que lhe permite manter o foco e a disciplina necessários para evitar contaminação pessoal.

Impacto e reconhecimento no TikTok

Rachel Maroun não é apenas uma especialista em seu campo; ela é também uma celebridade nas redes sociais, com mais de 4,3 milhões de seguidores no TikTok. Seus vídeos, que já alcançaram mais de 33 milhões de visualizações, não apenas educam o público sobre os piolhos mas também destigmatizam o tratamento, mostrando a importância e a seriedade de sua profissão.

A carreira de Rachel Maroun é um testemunho da paixão e dedicação necessárias para transformar um ofício único em uma plataforma de sucesso e reconhecimento. Sua jornada destaca a importância de abordagens inovadoras no cuidado da saúde e bem-estar, além de demonstrar o poder das redes sociais em educar e informar o público sobre temas menos discutidos.

Ao desmitificar o tratamento de piolhos e compartilhar sua experiência profissional, Rachel não apenas contribui para a saúde pública mas também inspira outros a perseguirem suas paixões, por mais incomuns que sejam.

Veja mais sobre: Conta ativa há mais de 49 meses pode sacar quase R$ 2 MIL no Nubank