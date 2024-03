Como render mais de R$ 190 ao colocar apenas R$ 1.000 no Nubank

Você já imaginou transformar R$ 1.000 em mais de R$ 190 de rendimento sem muito esforço? Com o Nubank, isso é possível! A fintech vem redefinindo a economia digital com sua política de rendimento automático de 100% do CDI para valores mantidos na conta por mais de 30 dias.

Uma taxa de rendimento equivalente a 11,65% ao ano, aproximando-se da taxa Selic de 11,25%, e um retorno mensal de 0,92%, coloca o Nubank em posição vantajosa frente a outras opções de investimento.

Investir no Nubank agora é mais vantajoso! Saiba como transformar R$ 1.000 em rendimentos significativos com facilidade e segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Como Maximizar seus Rendimentos

Para os entusiastas financeiros que buscam maximizar os rendimentos, o segredo está na paciência e na estratégia de longo prazo.

Se você investir R$1.000 no Nubank e mantê-lo por dois anos, pode esperar um rendimento líquido de R$19.423, já descontando o imposto de renda. Este retorno, significativamente superior à poupança, demonstra o potencial da conta do Nubank como uma alternativa de investimento atraente e acessível para todos.

O Potencial de Rendimentos a Longo Prazo

Para aqueles que visam investimentos a longo prazo, manter os mesmos R$1.000 na conta do Nubank por cinco anos pode resultar em um saldo líquido impressionante de R$59.200, já com o desconto do imposto de renda. Esse tipo de retorno destaca o Nubank como uma opção de investimento lucrativa e viável, superando as limitações tradicionais da poupança.

Para começar a aproveitar esses rendimentos, o primeiro passo é abrir uma conta digital no Nubank, um processo simples e rápido que pode ser feito através do aplicativo.

Após a aprovação, você pode fazer seu primeiro depósito e começar a ver seu dinheiro render automaticamente 100% do CDI, desde que permaneça depositado por mais de 30 dias. Com o app do Nubank, você tem controle total sobre seus investimentos, podendo fazer novos depósitos ou saques a qualquer momento.

Demais benefícios do Nubank

Além dos atraentes rendimentos, o Nubank oferece uma série de outros benefícios que o tornam uma escolha inteligente para a gestão financeira. Um dos destaques é a isenção de taxas de manutenção e tarifas para transferências (TEDs e DOCs), algo raro em bancos tradicionais.

Essa economia em taxas pode fazer uma diferença significativa no orçamento mensal, especialmente para quem realiza muitas transações. Além disso, o cartão de crédito Nubank, conhecido por sua cor roxa distinta, vem sem anuidade, combinando economia com praticidade.

O app do Nubank também é uma ferramenta poderosa, permitindo o controle total das finanças de maneira intuitiva e eficiente, com recursos que incluem categorização de despesas, definição de limites de gastos e muito mais.

Outro grande benefício do Nubank é o programa de recompensas Nubank Rewards. Esse programa permite acumular pontos que nunca expiram e podem ser trocados por uma variedade de serviços e produtos, ou até mesmo para apagar despesas da fatura do cartão.

O Nubank também se destaca pelo atendimento ao cliente, frequentemente elogiado por sua eficiência e empatia. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o suporte do Nubank é rápido e personalizado, garantindo que as necessidades dos clientes sejam atendidas com atenção e cuidado. Com todas essas vantagens, o Nubank se posiciona não apenas como uma opção para investimento, mas como uma solução completa para as necessidades financeiras do dia a dia.

