Seu CPF está na lista do Caixa Tem para sacar quase R$ 1.061,00?

A Caixa Econômica Federal introduziu uma significativa inovação em seu aplicativo de transações bancárias, o Caixa Tem, simplificando o acesso de milhões de brasileiros a um dos seus mais importantes benefícios: o Programa de Integração Social (PIS).

A partir de agora, o saque de R$ 1.059,00 referente ao PIS, pode ser realizado de forma mais prática e ágil, marcando um avanço considerável na maneira como os trabalhadores interagem com este benefício.

Integração do PIS ao Caixa Tem

O PIS, instituído em 1970, é direcionado aos empregados do setor privado que cumpriram pelo menos dois meses de trabalho no ano anterior, com remuneração de até dois salários mínimos. Paralelamente, o PASEP atende aos servidores públicos. Com a nova funcionalidade do Caixa Tem, o acesso a este benefício é grandemente facilitado, oferecendo um caminho mais direto para os trabalhadores brasileiros realizarem o saque do valor devido.

Como realizar o saque através do Caixa Tem

Agora, os beneficiários do PIS podem realizar o saque do benefício diretamente pelo aplicativo Caixa Tem, seguindo um processo simples e intuitivo:

Baixe e instale o aplicativo Caixa Tem em seu dispositivo móvel, seja Android ou iOS. Realize o cadastro ou faça login, se já possuir uma conta. Acesse a opção “Abono Salarial” entre os serviços oferecidos. Siga as instruções na tela para efetuar a transferência do valor para sua conta ou utilizar o montante para pagar boletos.

Este procedimento não apenas agiliza o acesso ao benefício, como também oferece maior conveniência para os trabalhadores, que podem administrar seus recursos diretamente pelo smartphone.

O aplicativo Caixa Tem

Lançado em 2020, o Caixa Tem emergiu como uma ferramenta essencial para a gestão financeira diária dos brasileiros, permitindo o pagamento de contas, transferências bancárias, recargas de celular e consulta a benefícios sociais. Além disso, o aplicativo facilita o saque de benefícios como o PIS/PASEP em terminais de autoatendimento, reforçando seu papel como uma ponte de inclusão financeira.

A integração do PIS ao aplicativo Caixa Tem é mais que uma inovação tecnológica; representa um avanço significativo na democratização do acesso a serviços financeiros e na inclusão social.

Facilitando a vida de milhões de trabalhadores que dependem desse benefício, a Caixa Econômica Federal reafirma seu compromisso em oferecer soluções práticas e eficientes que atendem às necessidades da população.

Esse passo reforça a importância de ferramentas digitais na promoção da autonomia financeira e na gestão de benefícios sociais, consolidando o papel do Caixa Tem como um aliado essencial no cotidiano financeiro dos brasileiros.

