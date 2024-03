Até o dia 2 de março, uma região específica do Brasil será o foco de intensas precipitações. Com o cenário climático atual marcado por instabilidades, muitos se questionam sobre as condições meteorológicas iminentes em suas áreas. A Região Sul emerge como o principal ponto de atenção, esperando-se chuvas abrangentes em seus estados até essa data.

Alerta do tempo onde chove nos primeiros dias de março Veja a previsão | Imagem de Joel por Pixabay

Estas regiões serão atingidas por fortes chuvas

Os residentes da Região Sul devem se preparar para enfrentar volumes significativos de chuva, que podem provocar alagamentos e deslizamentos. A previsão indica que a maior quantidade de chuva, chegando a 120mm, ocorrerá na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

Previsões para outras regiões

Segue-se que, após afetar o Sul, a instabilidade climática deve avançar para partes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, com possíveis altos acumulados de chuva, especialmente na Zona da Mata mineira e áreas serranas. Alertas de erosão são pertinentes nessas localidades devido ao esperado volume de chuva.

Enquanto isso, o Centro-Oeste apresenta um panorama mais árido e quente, com exceção do norte do Mato Grosso, onde são esperadas chuvas esparsas.

Contrastando com o Centro-Oeste, as regiões Norte e Nordeste enfrentarão chuvas contínuas e intensas, influenciadas pela zona de convergência intertropical. Este fenômeno pode causar acumulados superiores a 80 mm, notadamente nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará.

Orientações para enfrentar chuvas intensas

Diante de fortes chuvas, é essencial adotar medidas preventivas. Evite áreas inundadas e, em casos de enchente, mantenha distância de correntezas. Procure refúgio em locais seguros e, se necessário, solicite assistência. É prudente evitar abrigar-se sob árvores e manter-se afastado de redes elétricas, minimizando riscos associados a tempestades.

Choveu e estou dentro do carro, o que fazer?

Quando você se encontra dentro do carro durante uma chuva, é essencial adotar medidas de segurança para proteger tanto a si mesmo quanto aos passageiros. Primeiramente, mantenha a calma e reduza a velocidade do veículo, pois as pistas molhadas aumentam o risco de derrapagens e acidentes.

Utilize os faróis baixos para melhorar a visibilidade, tanto a sua quanto a dos outros motoristas. Acione os limpadores de para-brisa para manter o campo de visão limpo e claro.

É recomendável aumentar a distância em relação ao veículo à frente, pois a frenagem em pistas molhadas exige mais espaço para ser efetuada com segurança. Evite passar por áreas alagadas; mesmo que pareçam rasas, podem ocultar perigos como buracos ou objetos submersos. Em caso de chuvas muito fortes que reduzam significativamente a visibilidade, procure um local seguro para estacionar e aguarde a melhora das condições climáticas.

Além disso, mantenha as janelas fechadas para evitar que a água entre no veículo. Estar atento à previsão do tempo e planejar rotas alternativas pode ajudar a evitar situações adversas. Adotar essas práticas garante uma condução mais segura durante chuvas intensas, protegendo você e os demais usuários da via.

