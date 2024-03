A pesquisa recente sobre os índices de roubo e furto de veículos na Grande São Paulo revelou informações alarmantes. Notavelmente, três modelos da Fiat estão entre os mais cobiçados pelos criminosos. Muitos se perguntam se o Fiat Strada, líder de vendas no país, figura entre eles. O portal Garagem360 desvenda esses detalhes, trazendo luz sobre o assunto.

Os ladrões amam roubar estes 3 carros da marca Fiat | Imagem de Luis Wilker WilkerNet por Pixabay

Modelos Fiat no foco dos criminosos

Os dados apontam que os modelos da Fiat mais visados são o Uno, Palio e Argo, conforme análise da Ituran Brasil. Este estudo baseia-se em informações coletadas junto à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Especificamente, o Fiat Argo apresentou um preocupante aumento de 80% nos registros de roubo ou furto. Esse crescimento foi mais expressivo em veículos com idade de 2 a 5 anos, saltando de 1290 para 2240 casos. Para carros de 5 a 10 anos, o aumento foi de 665%. Veja a lista abaixo:

VW Gol – Conhecido por sua popularidade e volume de vendas no Brasil. Fiat Uno – Um dos carros mais tradicionais e com grande circulação no país. GM Onix – Líder de vendas em anos recentes, atraindo a atenção de criminosos. Fiat Palio – Modelo bastante comum nas ruas brasileiras. Fiat Argo – Relativamente novo no mercado, mas já atrai a atenção devido à sua popularidade. Hyundai HB20 – Outro carro popular e frequentemente visado devido ao seu valor de mercado. Ford Ka – Compacto e econômico, o que o torna um alvo frequente. Chevrolet Prisma – Sedan de valor acessível, popular entre os brasileiros. Toyota Corolla – Veículo de categoria superior, visado por seu valor de revenda. Honda Civic – Outro modelo de categoria superior, conhecido por sua tecnologia e conforto.

Relatório dos veículos mais visados em 2023

Adicionalmente, a Ituran Brasil compilou uma lista dos dez automóveis mais roubados no Brasil em 2023. Liderando o ranking estão o VW Gol, seguido pelo Fiat Uno e pelo GM Onix, ressaltando a constante ameaça que esses veículos enfrentam em território nacional.

Você pode gostar: Passageiro pode ser BANIDO da Uber se agir dessa maneira

O que fazer em caso de furto ou roubo de veículos?

Em caso de furto ou roubo de veículo, é fundamental agir com rapidez e seguir alguns passos cruciais para aumentar as chances de recuperação do bem e garantir a sua segurança. Primeiramente, mantenha a calma e procure um local seguro para ligar para a polícia pelo número de emergência, fornecendo todas as informações detalhadas sobre o incidente, incluindo a descrição do veículo e a direção tomada pelos criminosos, se observada.

Logo após, é essencial registrar um Boletim de Ocorrência (BO) o mais rápido possível. Isso pode ser feito pessoalmente em uma delegacia de polícia ou, em alguns casos, através da internet, dependendo das facilidades oferecidas pelo seu estado. O BO é fundamental para dar início às investigações policiais e para acionar o seguro do veículo, se houver.

Informe a ocorrência à seguradora imediatamente, caso o veículo seja assegurado. A companhia de seguros fornecerá as orientações necessárias sobre os procedimentos subsequentes e iniciará o processo de indenização, se aplicável.

Também é recomendável avisar ao Detran sobre o roubo ou furto, para evitar a aplicação de multas indevidas e outros problemas administrativos relacionados ao veículo que agora está em posse de terceiros.

Manter a documentação relacionada ao veículo e ao seguro organizada e acessível facilitará esses procedimentos. Embora a experiência de ter um veículo roubado ou furtado seja perturbadora, seguir estes passos ajudará a lidar com a situação de maneira eficiente e segura.

Você pode gostar: Alerta: truque revelado para fazer a “bateria eterna” do celular