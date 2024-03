Se tornar entregador do iFood em 2024 é uma oportunidade atraente, considerando a expansão da plataforma como líder em delivery de comida no Brasil. A plataforma abraça diversas cidades e continua a atrair uma quantidade crescente de parceiros e entregadores. Para aqueles pensando em adentrar neste campo, é essencial entender alguns pontos fundamentais antes de embarcar nessa jornada.

NÃO trabalhe para o iFood antes de SABER dessas 4 coisas | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Fique atento a estes detalhes antes de trabalhar no Ifood

Uma das principais vantagens é a flexibilidade na escolha do meio de transporte. Seja você um indivíduo sem moto ou CNH, a entrega via bicicleta é totalmente viável, necessitando apenas de um documento de identidade para começar. O iFood apresenta três categorias distintas de entrega, incluindo opções para trabalhar a qualquer hora e em qualquer lugar dentro da região coberta pela plataforma, ser fixo em um restaurante parceiro ou combinar ambos os métodos, proporcionando uma flexibilidade sem precedentes.

Quanto à remuneração, o iFood estrutura o pagamento dos entregadores com base em uma soma de fatores, incluindo a retirada do pedido no restaurante, a entrega ao cliente e a distância percorrida.

O pagamento varia dependendo de vários fatores como o número de entregas realizadas, o perfil da cidade, e o meio de transporte utilizado, garantindo um valor mínimo por entrega.

A liberdade para escolher os próprios horários de trabalho é outro benefício significativo, permitindo aos entregadores maximizar seus ganhos ao trabalhar nos horários de pico de demanda. Entretanto, é importante estar preparado para enfrentar tempos de espera em restaurantes e no trânsito.

Relatos de entregadores, como o de Rudson Monteiro, que complementa sua renda principal com entregas desde 2018, indicam que é possível obter ganhos mensais superiores a R$ 3 mil, dedicando-se exclusivamente à plataforma. Embora o mercado tenha passado por mudanças, a atividade continua sendo lucrativa para aqueles que se dedicam.

Antes de iniciar, considerar esses aspectos pode assegurar uma experiência proveitosa e bem-sucedida no mundo do delivery pelo iFood, abrindo portas para uma fonte de renda flexível e potencialmente lucrativa.

Veja a lista resumida destes detalhes

Se interessou em ser entregador do iFood em 2024? A plataforma, líder em delivery de comida no Brasil, oferece oportunidades para entregadores em um ambiente flexível e diversificado. Antes de começar, é crucial entender alguns pontos chave:

Escolha do Veículo: O iFood permite entregas tanto de bicicleta quanto de moto, necessitando apenas de um documento de identidade para quem opta pela bicicleta, abrindo portas para quase qualquer pessoa interessada. Opções de Entrega: Existem três formas principais de realizar entregas:

Nuvem , permitindo total liberdade para entregar em qualquer horário ou região;

, permitindo total liberdade para entregar em qualquer horário ou região; Fixo em Restaurante , para quem deseja uma base estável em um local específico;

, para quem deseja uma base estável em um local específico; Combinação das Duas, oferecendo flexibilidade e variedade nas opções de entrega.

Como os Pagamentos Funcionam: A remuneração é calculada com base em uma combinação de fatores, incluindo taxa de retirada, entrega ao cliente e distância percorrida, com pagamentos variando por entrega e sendo efetuados diretamente em uma conta bancária ou conta iFood. Flexibilidade de Horário: A grande vantagem de trabalhar com o iFood é a capacidade de escolher seus próprios horários, proporcionando uma grande adaptabilidade à demanda, que pode variar segundo a região, dia da semana e horário.

Compreender esses aspectos é fundamental para aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pela plataforma, permitindo um planejamento eficaz e a maximização dos ganhos como entregador do iFood.

