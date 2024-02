CPF ativo na lista para PIX de R$ 800? Confira se você está

O Bolsa Família, reconhecido como a principal rede de suporte para milhões de brasileiros em vulnerabilidade social e econômica, vem com novidades que podem mudar a vida de muitos neste mês de fevereiro.

Com o mínimo garantido de R$ 600, o programa tem como missão interromper o ciclo da pobreza, mas, neste mês, alguns beneficiários terão motivos extras para comemorar: um possível incremento no benefício, elevando o valor para até R$ 800.

Entenda Quem tem CPF ativo para receber PIX de R$ 800

Agora, você deve estar se perguntando: “Eu estou nessa lista privilegiada?”. Para esclarecer, vamos detalhar os critérios.

Com a implementação de benefícios adicionais pelo Governo Federal, certas famílias poderão ver um aumento significativo em seu auxílio. Entre os auxílios extras, destacam-se:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

R$ 142 por membro da família; Benefício Complementar (BCO): para famílias que não atingem o mínimo de R$ 600;

para famílias que não atingem o mínimo de R$ 600; Benefício Extraordinário de Transição (BET): garantia de não receber menos que no programa anterior até maio de 2025;

garantia de não receber menos que no programa anterior até maio de 2025; Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 adicional por criança de até sete anos;

R$ 150 adicional por criança de até sete anos; Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 extra para gestantes e jovens de sete a 18 anos;

R$ 50 extra para gestantes e jovens de sete a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 para cada bebê com até sete meses.

Portanto, famílias com crianças e jovens entre os beneficiários se encontram em posição de vantagem para receber o valor “turbinado”.

Como Ficam os Pagamentos em Fevereiro?

Com a proximidade do calendário de pagamentos de fevereiro, a ansiedade aumenta. A boa notícia é que os depósitos seguirão o padrão dos últimos 10 dias úteis do mês, baseados no último dígito do NIS. Assim, os beneficiários podem se organizar e planejar com antecedência.

Para garantir que você esteja preparado e possa fazer o melhor uso possível deste benefício, é crucial manter seus dados atualizados e estar atento às datas de pagamento. Este incremento no Bolsa Família é uma oportunidade de alívio e suporte nesse início de ano, reforçando o compromisso do programa em promover a segurança financeira e a qualidade de vida para as famílias brasileiras.

Confira as datas específicas de pagamento para beneficiários do Bolsa Família em fevereiro, organizadas de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS):

Beneficiários com NIS final 1: pagamento no dia 16 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 2: pagamento no dia 19 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 3: pagamento no dia 20 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 4: pagamento no dia 21 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 5: pagamento no dia 22 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 6: pagamento no dia 23 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 7: pagamento no dia 26 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 8: pagamento no dia 27 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 9: pagamento no dia 28 de fevereiro; Beneficiários com NIS final 0: pagamento no dia 29 de fevereiro.

Este calendário é projetado para que os beneficiários saibam exatamente quando esperar o depósito de seus benefícios, permitindo um melhor planejamento financeiro e organização familiar.

