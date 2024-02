Governo paga PIX extra de mais de R$ 101,99 em fevereiro

À medida que o calendário avança para fevereiro de 2024, a atenção das famílias brasileiras se volta para as atualizações nos programas de assistência social, especialmente aqueles que aliviam os custos de vida.

Em um cenário econômico desafiador, com a inflação impactando diretamente o orçamento doméstico, as iniciativas governamentais assumem um papel ainda mais crucial. Entre essas medidas, destaca-se uma ajuda financeira que promete trazer um alívio significativo para as despesas mensais das famílias elegíveis.

O Auxílio-Gás traz alívio para as famílias brasileiras: saiba como garantir o seu PIX extra de R$ 101,99 em fevereiro. (Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br)

Entenda o PIX extra

À medida que o ano de 2024 avança, uma das atualizações mais aguardadas pelos brasileiros é sobre o Auxílio-Gás. Este programa do governo, destinado a suavizar o impacto financeiro da compra de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda, é um apoio fundamental em tempos de custos crescentes de energia doméstica.

Com o primeiro pagamento do Auxílio-Gás de 2024 definido para fevereiro, este artigo é dedicado a esclarecer quem está elegível para o benefício e como acessá-lo, garantindo que os beneficiários possam aproveitar esta ajuda financeira significativa.

Quem pode receber?

Para ser contemplado com o Auxílio-Gás no mês de fevereiro, os interessados devem atender a critérios específicos.

É essencial estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com uma renda familiar que não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa ou uma renda familiar total de até três salários mínimos. Além disso, famílias com membros beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também estão entre os priorizados.

A seleção dos beneficiários leva em consideração a atualização recente do CadÚnico, a renda familiar, o número de integrantes e a participação em outros programas sociais como o Auxílio Brasil, assegurando que o Auxílio-Gás de R$ 101,99 chegue a quem mais precisa.

Como Receber o Auxílio-Gás

O Auxílio-Gás, parte integrante das medidas de auxílio social do governo, visa especificamente facilitar o acesso ao gás de cozinha para as famílias brasileiras mais vulneráveis. Distribuído bimestralmente, este benefício ajuda a cobrir parte dos custos de um botijão de gás, contribuindo para a segurança alimentar e o bem-estar das famílias beneficiadas.

Para receber o Auxílio-Gás em fevereiro, os beneficiários devem seguir o calendário de pagamentos, que é organizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), seguindo um procedimento já conhecido por aqueles que recebem benefícios sociais. Este sistema garante uma distribuição ordenada e eficiente do benefício, facilitando o planejamento financeiro das famílias que contarão com este apoio adicional.

Este PIX extra de R$ 101,99 representa mais do que um simples auxílio financeiro; é um sinal do compromisso do governo em prover suporte contínuo às camadas mais vulneráveis da população, especialmente em tempos de dificuldades econômicas.

Através deste e de outros programas de assistência social, o governo brasileiro busca não apenas aliviar os encargos financeiros imediatos das famílias, mas também promover uma sociedade mais justa e equitativa, onde o acesso às necessidades básicas não seja um desafio constante.

