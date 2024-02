A rescisão de contrato de trabalho é um dos momentos mais críticos na trajetória profissional, tanto para o empregador quanto para o empregado. O direito trabalhista brasileiro, com sua ampla legislação, busca equilibrar a relação entre as partes, garantindo proteção e clarificando os direitos e deveres envolvidos.

Compreender as diferentes modalidades de rescisão é essencial para navegar por este processo com segurança jurídica.

O jeito mais fácil de encerrar um emprego formalmente | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda cada tipo de rescisão

Cada tipo de rescisão contratual no Brasil apresenta características próprias, refletindo as diversas circunstâncias sob as quais o vínculo empregatício pode ser encerrado.

Demissão sem justa causa

Quando a empresa decide encerrar o contrato sem necessidade de justificar sua decisão, estamos diante de uma demissão sem justa causa. Essa modalidade assegura ao empregado uma série de benefícios compensatórios, como o pagamento das férias vencidas com adicional de um terço, férias proporcionais, saldo de salário, 13º salário proporcional e a multa sobre o FGTS. Ademais, o empregado torna-se elegível ao seguro desemprego, reforçando a rede de proteção social neste momento de transição.

A Rigor da Demissão por Justa Causa

A demissão por justa causa ocorre quando o empregado comete alguma falta grave, tais como atos de indisciplina ou insubordinação. Neste contexto, o trabalhador perde a maioria dos direitos associados a uma rescisão sem justa causa, limitando-se a receber apenas as férias vencidas e o saldo de salário.

Este tipo de rescisão ressalta a importância do comportamento e da ética profissional.

Você pode gostar: “FGTS futuro” em março: como ele vai te ajudar?

O Caminho do Pedido de Demissão

Quando o próprio empregado opta por terminar o contrato, ele deve ser compensado pelas férias vencidas, férias proporcionais, saldo de salário e o 13º salário proporcional. O aviso prévio, se não exigido pela empresa, não resulta em compensação adicional, evidenciando a autonomia do trabalhador em sua trajetória profissional.

A rescisão por acordo mútuo, uma inovação trazida pela reforma trabalhista de 2017, permite uma negociação direta entre empregado e empregador, facilitando o desligamento e garantindo ao empregado parte dos direitos, como metade do aviso prévio e uma multa reduzida do FGTS. Essa modalidade reflete uma abordagem mais flexível e adaptável às necessidades de ambas as partes.

Você pode gostar: Saque do FGTS tem novas regras em 2024 para quem quer antecipar

Buscando a justiça na rescisão indireta

A rescisão indireta permite ao empregado solicitar o término do contrato na Justiça do Trabalho, diante de faltas graves cometidas pelo empregador. Esse mecanismo reforça a proteção ao trabalhador, assegurando que direitos fundamentais sejam respeitados e mantidos.

Em situações onde tanto o empregador quanto o empregado cometem faltas, a justiça pode determinar uma rescisão por culpa recíproca. Essa decisão, relativamente rara, busca equilibrar as responsabilidades e as compensações devidas, dividindo as verbas rescisórias pela metade.

Entender as nuances das modalidades de rescisão de contrato de trabalho no Brasil é crucial para garantir que os direitos trabalhistas sejam respeitados. Em um cenário de constantes mudanças legislativas e econômicas, manter-se informado e buscar assessoria jurídica quando necessário são passos fundamentais para navegar com segurança por esse processo complexo, seja você empregador ou empregado.

A rescisão contratual, embora desafiadora, é parte integrante da dinâmica do mercado de trabalho, refletindo a importância de um sistema jurídico que protege e equilibra as relações de trabalho no país.

Você pode gostar: 4 saques do FGTS: todo mundo esquece ou nunca te contaram