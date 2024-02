Na vanguarda da educação linguística, a startup ChatClass está transformando o modo como o inglês é aprendido, empregando inteligência artificial para criar um chatbot inovador no WhatsApp.

Esta ferramenta avançada não só melhora a pronúncia e amplia o vocabulário dos usuários, mas também fornece avaliações instantâneas, representando um avanço significativo para quem deseja dominar o inglês.

“GPT do WhatsApp” ensina inglês mais rápido do que escola; veja como | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Inovação no Ensino de Inglês Através de ChatBot

Uma pesquisa do Google em colaboração com a Educa Insights revelou que a maioria dos estudantes brasileiros já se beneficia da inteligência artificial em seu aprendizado, com uma considerável parcela utilizando chatbots diariamente para enriquecer seus estudos. A ChatClass se insere neste contexto como uma solução tecnológica alinhada às expectativas de estudantes que procuram na tecnologia um complemento para sua educação.

A ChatClass se distingue ao proporcionar sessões de treinamento individualizadas, onde os alunos interagem com o chatbot enviando e recebendo áudios, o que facilita a prática do inglês de maneira conveniente e discreta. Jan Krutzinna, CEO da empresa, enfatiza a importância desta ferramenta para quem prefere evitar o constrangimento de praticar a pronúncia diretamente com falantes nativos ou outros aprendizes.

Um aspecto crucial da metodologia da ChatClass é a integração de revisões feitas por especialistas humanos ao feedback gerado pelo chatbot, garantindo a precisão e a confiabilidade das orientações dadas aos usuários.

Você pode gostar: O jeito mais estranho e eficiente de fazer a bateria do celular durar mais

Modelos de ensino adaptáveis da chatClass

A ChatClass introduz três abordagens de ensino inovadoras, projetadas para atender a um espectro amplo de preferências e necessidades dos usuários:

Livro de Exercícios: Essa modalidade oferece uma base teórica sólida e atividades práticas focadas em gramática, vocabulário e outros componentes essenciais do idioma.

Essa modalidade oferece uma base teórica sólida e atividades práticas focadas em gramática, vocabulário e outros componentes essenciais do idioma. Simulações de Conversas: Nesta abordagem, os estudantes são colocados em cenários da vida real onde realizam missões e tarefas em inglês, recebendo orientações sobre a pronúncia correta e dicas linguísticas valiosas.

Nesta abordagem, os estudantes são colocados em cenários da vida real onde realizam missões e tarefas em inglês, recebendo orientações sobre a pronúncia correta e dicas linguísticas valiosas. Consultoria de Dúvidas: Uma opção dedicada ao esclarecimento de dúvidas, permitindo aos alunos revisitar conteúdos anteriores e obter suporte individualizado.

Antes de iniciar as atividades, o chatbot avalia o nível de proficiência em inglês do usuário, personalizando o conteúdo para atender às necessidades individuais, o que otimiza a experiência de aprendizado.

Combinando a mais recente tecnologia de inteligência artificial com a expertise humana, a ChatClass está redefinindo o ensino do inglês. Ao oferecer um método de aprendizado acessível, personalizado e eficaz.

A startup não apenas atende às demandas contemporâneas por educação flexível e integrada à tecnologia, mas também abre novas portas para todos os que aspiram a aprimorar suas habilidades no idioma inglês, estabelecendo-se como uma plataforma revolucionária no campo do ensino de idiomas.

Você pode gostar: Aprenda a desligar o “sugador de bateria” do celular