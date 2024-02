A controvérsia em torno do fornecimento de celulares corporativos por parte das empresas ganhou destaque após um incidente que viralizou nas redes sociais. Uma funcionária, ao utilizar seu dispositivo pessoal para tarefas profissionais, compartilhou por engano um vídeo privado na conta oficial da empresa durante o pré-carnaval.

Este evento trouxe à tona um debate fundamental: é obrigatório que as organizações disponibilizem smartphones aos seus colaboradores?

Como ganhar um celular profissional da empresa que trabalha Pode ser obrigação

Legislação brasileira e a questão dos celulares corporativos

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a legislação do Brasil não especifica diretamente a obrigatoriedade do fornecimento de dispositivos eletrônicos pelos empregadores. No entanto, a CLT estipula que o empregador deve arcar com os riscos do negócio, o que inclui prover os meios necessários para a realização das atividades laborais.

Em determinadas situações, isso pode significar a necessidade de fornecer smartphones, especialmente quando ferramentas como WhatsApp e Twitter são indispensáveis para o trabalho.

A importância das ferramentas tecnológicas no ambiente de trabalho

Segundo Manuela Jucius, especialista em direito trabalhista, a exigência de um celular corporativo não se baseia no cargo, mas sim no tipo de atividade exercida. Caso a função desempenhada demande o uso de um smartphone, é responsabilidade do empregador disponibilizar o aparelho e arcar com os custos de operação.

Bruno Okajima, também especialista na área, enfatiza que a decisão de oferecer tais ferramentas deve atender às necessidades do trabalho, independentemente da posição hierárquica do funcionário.

Consequências legais da falta de dispositivos corporativos

Na ausência de um celular fornecido pela empresa, o empregado pode buscar compensação por despesas associadas ao uso de seu equipamento pessoal. Se o dispositivo pessoal sofrer danos ou for roubado durante as atividades profissionais, a empresa pode ser responsabilizada. É crucial documentar tais incidentes por meio de um boletim de ocorrência.

No episódio que reacendeu essa discussão, a postura da empresa quanto à política de celulares corporativos não foi claramente definida. Em nota, a organização limitou-se a declarar o uso inadequado das redes sociais pela funcionária, sem mencionar demissão.

Este caso sublinha a importância de diretrizes explícitas sobre o emprego de dispositivos pessoais para fins profissionais.

Este debate ressalta a responsabilidade das empresas no fornecimento de ferramentas essenciais para a execução do trabalho. A distinção entre o uso pessoal e profissional de tecnologias é frequentemente nebulosa, levantando questões significativas sobre os direitos e obrigações de empregadores e empregados no cenário contemporâneo do trabalho.

