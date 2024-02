O jeito mais estranho e eficiente de fazer a bateria do celular durar mais

Você já se perguntou se existe um segredo para manter a bateria do seu celular durando mais, mesmo após anos de uso? A resposta pode ser mais simples e inusitada do que você imagina.

Antes de considerar a substituição do seu smartphone ou levá-lo para reparos caros, há uma técnica que você deve experimentar: a limpeza da entrada USB.

Antes de considerar a substituição do seu smartphone ou levá-lo para reparos caros, há uma técnica que você deve experimentar. (Foto divulgação)

Saiba fazer a bateria do celular durar mais

O acúmulo de sujeira e detritos na entrada USB do seu celular é um problema comum que muitos de nós ignoramos.

Com o tempo, essa sujeira pode impedir que o cabo de carregamento se conecte corretamente, resultando em carregamentos lentos ou até mesmo na incapacidade de carregar o dispositivo. A boa notícia é que a solução para esse problema é tão fácil quanto surpreendente.

Para começar, você precisará de um palito de madeira ou plástico. Evite usar objetos metálicos para essa tarefa, pois eles podem danificar os delicados componentes internos do seu celular. Recomenda-se desligar o celular antes de iniciar a limpeza para evitar curtos-circuitos.

Com o dispositivo desligado, insira cuidadosamente o palito na entrada USB e faça movimentos suaves para remover a sujeira acumulada.

Depois de remover o grosso da sujeira com o palito, você pode usar ar comprimido ou um aspirador de pó com um bocal adequado para eliminar qualquer resíduo restante. Este passo garante que a entrada USB esteja completamente limpa, permitindo uma conexão perfeita com o cabo de carregamento.

Veja mais sobre: Aprenda a desligar o “sugador de bateria” do celular

Não vicie a bateria do seu celular!

Para evitar o vício da bateria do seu celular, um dos conselhos mais importantes é adotar o hábito de carregar o aparelho adequadamente. Isso significa evitar deixar o celular carregando a noite toda, uma prática comum que pode prejudicar a saúde da bateria a longo prazo.

As baterias de íons de lítio, presentes na maioria dos smartphones modernos, funcionam melhor quando mantidas entre 20% e 80% de sua capacidade. Carregar o celular nessa faixa de capacidade ajuda a preservar a vida útil da bateria, evitando o desgaste excessivo causado por ciclos de carga completos de 0% a 100%.

Além disso, é recomendável evitar o uso do celular enquanto ele está carregando, especialmente em jogos ou aplicativos que exigem muita energia, pois isso pode aumentar o calor interno do dispositivo e afetar negativamente a saúde da bateria.

O calor é um dos maiores inimigos das baterias de íons de lítio, contribuindo para a degradação mais rápida. Portanto, certifique-se de que o seu dispositivo esteja em um ambiente fresco e ventilado durante o carregamento. Seguindo essas práticas simples, você pode maximizar a vida útil da bateria do seu celular e manter seu desempenho otimizado por mais tempo.

Cuidados na Limpeza do Seu Smartphone

Além da entrada USB, é importante manter o restante do seu smartphone limpo. Para isso, desligue o aparelho e use um pano macio, levemente úmido e sem fiapos. Evite produtos de limpeza domésticos, pois eles podem danificar a camada protetora oleofóbica da tela e outras partes sensíveis do seu dispositivo.

É crucial não utilizar limpadores de vidro, detergentes ou solventes na limpeza do seu celular. Esses produtos contêm substâncias que podem comprometer a integridade do aparelho, especialmente os mais modernos, que possuem uma camada protetora especial contra manchas e gordura.

Manter a entrada USB do seu celular limpa é uma prática simples, mas extremamente eficaz, para prolongar a vida útil da bateria e garantir o bom funcionamento do dispositivo. Além disso, a limpeza regular do seu smartphone contribui para uma experiência de uso mais higiênica e segura. Experimente essa técnica e veja por si mesmo como um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença no desempenho do seu celular.

Leia mais sobre: Bateria no osso? Aprenda a deixar seu celular funcionando pelo dobro do tempo