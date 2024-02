O WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais utilizadas globalmente, introduziu recentemente um recurso inovador que promete elevar o nível de privacidade nas comunicações entre os usuários: a possibilidade de enviar mensagens de voz que só podem ser ouvidas uma única vez pelo destinatário.

Como enviar um áudio “incompartilhável” pelo WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp anuncia nova funcionalidade

Esta funcionalidade, agora disponível para usuários tanto de dispositivos Android quanto de iOS, vem ao encontro da crescente demanda por maior segurança em conversas digitais, especialmente quando se trata de compartilhar informações sensíveis ou particulares.

O conceito deste novo recurso é simples, mas eficaz. Funciona de forma análoga à já conhecida opção de envio de fotos e vídeos para visualização única no aplicativo, onde o conteúdo desaparece logo após ser visto pelo destinatário.

Com a extensão dessa funcionalidade às mensagens de voz, o WhatsApp assegura que tais arquivos de áudio não possam ser reproduzidos mais de uma vez, aumentando a privacidade das comunicações.

Este mecanismo de visualização única revela-se particularmente útil para compartilhamento de conteúdo que os usuários preferem manter confidencial, garantindo que a mensagem de áudio não seja encaminhada ou acessada por pessoas não autorizadas.

Vale ressaltar que, assim como todas as comunicações dentro do WhatsApp, as mensagens de voz de visualização única são protegidas pela criptografia de ponta a ponta, reforçando a segurança e a privacidade dos dados trocados entre os usuários.

Passo a passo de como usar a funcionalidade

Para aqueles interessados em aproveitar essa nova funcionalidade, o processo para enviar uma mensagem de voz com visualização única é intuitivo e rápido:

Abra o WhatsApp e selecione a conversa na qual deseja enviar a mensagem de voz. Toque e segure o ícone do microfone, deslize para cima para travar a gravação, se necessário. Antes de enviar, toque no ícone de “1” para definir a mensagem para visualização única. Após finalizar a gravação, confirme o envio ao clicar no ícone de envio.

Ao seguir esses passos, a mensagem de voz será enviada com a configuração de visualização única, assegurando que o conteúdo seja ouvido apenas uma vez pelo destinatário.

WhatsApp e a sua preservação por privacidade

A introdução das mensagens de voz de visualização única reafirma o compromisso do WhatsApp em promover a privacidade e a segurança dentro de sua plataforma. Esta atualização é parte de uma série de iniciativas adotadas pela empresa para oferecer aos usuários maior controle sobre suas informações pessoais e conversas, prevenindo possíveis abusos e violações de privacidade.

Em um mundo digital cada vez mais conectado, a capacidade de manter certas informações protegidas e confidenciais se torna primordial. Com recursos como o de mensagens de voz de visualização única, o WhatsApp continua a se posicionar como um líder em segurança de comunicações digitais, oferecendo aos seus usuários ferramentas eficazes para proteger suas conversas privadas.

