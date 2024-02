Novo vale de mais de R$ 101,00 será pago em fevereiro pelo governo

Antecipando economias na conta de luz? Acredite, a redução de gastos pode começar antes mesmo do primeiro clique no interruptor. Em fevereiro de 2024, o Auxílio Gás, destinado às famílias de baixa renda, promete aliviar o orçamento doméstico. A seguir, detalhamos as informações essenciais sobre esse programa social vital.

Governo libera benefício para brasileiros

O Auxílio Gás, ou Vale-Gás, é um esforço do Governo Federal para auxiliar famílias de baixa renda na aquisição do gás de cozinha. Este item, indispensável no cotidiano, será mais acessível em fevereiro de 2024, graças ao repasse do benefício.

A elegibilidade ao Auxílio Gás requer a conformidade com critérios específicos definidos pelo Governo Federal:

Cadastro no CadÚnico : Ter um registro ativo no Cadastro Único é essencial para acessar o benefício.

: Ter um registro ativo no Cadastro Único é essencial para acessar o benefício. Renda Familiar: A renda por pessoa na família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 606), enquanto a renda total familiar não deve exceder três salários mínimos.

Como são feitos os pagamentos do Vale-Gás?

O pagamento do Auxílio Gás será realizado seguindo a sequência do último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Os depósitos começarão no dia 16 de fevereiro para os portadores de NIS final 1, concluindo-se em 29 de fevereiro para aqueles com NIS final 0.

Não deixe passar a chance de receber o Auxílio Gás! Este benefício pode representar uma economia significativa na compra do botijão de gás, permitindo que os recursos poupados sejam realocados para outras necessidades vitais do lar. Aproveite essa assistência financeira para diminuir a carga das despesas familiares. Mantenha-se informado e preparado para sacar o auxílio.

Como entrar no programa Vale-Gás?

Para participar do programa Vale-Gás, também conhecido como Auxílio Gás, os interessados devem seguir alguns passos fundamentais, garantindo que atendam aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

O programa é destinado a auxiliar famílias de baixa renda na compra de botijões de gás de cozinha (GLP), visando mitigar o impacto financeiro desse gasto essencial. Aqui está um guia simplificado para acessar o benefício:

Verifique os Critérios de Elegibilidade: O primeiro passo é assegurar que você atenda aos critérios de elegibilidade do programa. Geralmente, isso inclui estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com dados atualizados nos últimos dois anos. Além disso, a renda familiar mensal per capita deve ser de até meio salário mínimo.

Esteja Inscrito no CadÚnico: Para aqueles que ainda não estão inscritos no CadÚnico, é necessário fazer o cadastro. Isso pode ser feito em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo à sua residência. Leve documentos pessoais de todos os membros da família, como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.

É crucial manter seus dados atualizados no CadÚnico e acompanhar as comunicações oficiais do governo sobre o programa Vale-Gás para assegurar que você não perca a oportunidade de receber o auxílio. O benefício é uma importante ajuda para as famílias de baixa renda garantirem o acesso ao gás de cozinha, contribuindo para a segurança alimentar e o bem-estar no lar

