Banco famoso decide dar prêmios para os clientes

Em uma movimentação que promete alegrar muitos de seus clientes, o Banco Santander deu início ao processo de premiação da última edição da promoção “Bateu, Ganhou”.

A campanha, que visa recompensar os participantes com pontos e cashback por atingirem metas de gastos com seus cartões de crédito, começou a creditar as premiações a partir da última quarta-feira.

Os clientes que participaram da promoção devem ficar atentos aos seus e-mails e extratos do programa de fidelidade para conferir os pontos obtidos durante a campanha.

Clientes Santander celebram: chegou a hora de colher os frutos da promoção ‘Bateu, Ganhou’ com prêmios exclusivos. (Foto divulgação)

Como Funciona a Promoção “Bateu, Ganhou”

Durante a promoção, os clientes do Santander tiveram a oportunidade de escolher entre três opções de metas de gastos com seus cartões de crédito, com recompensas variando de acordo com a meta atingida.

As recompensas incluíam pontos extras no programa de fidelidade Esfera, milhas extras nos programas Advantage e Smiles, além de pontos no programa Decolar ou cashback. Para quem utilizou cartões que pontuam na Esfera, houve a opção de receber os pontos extras no programa de fidelidade ou em forma de cashback.

A promoção “Bateu, Ganhou” não só reafirma o compromisso do Santander em oferecer valor agregado aos seus clientes, mas também destaca sua estratégia de manter-se competitivo e inovador no mercado financeiro.

Demais benefícios do Santander

Além da promoção “Bateu, Ganhou”, o Santander oferece uma ampla gama de benefícios para seus clientes, consolidando sua posição como um dos bancos mais inovadores e orientados ao cliente no mercado financeiro.

Dentre esses benefícios, destaca-se o acesso a uma vasta rede de parceiros que oferecem descontos exclusivos em serviços e produtos variados, desde viagens e lazer até educação e saúde.

O banco também disponibiliza programas de pontos que podem ser convertidos em milhas aéreas, produtos, ou até mesmo descontos em faturas, incentivando o uso consciente do crédito e recompensando a fidelidade dos clientes.

Para os empresários e empreendedores, o Santander se esforça para ser um parceiro de negócios através de soluções de crédito personalizadas, assessoria financeira e acesso a ferramentas de gestão empresarial.

O banco promove, ainda, iniciativas de educação financeira e sustentabilidade, oferecendo cursos e workshops para ajudar clientes a gerirem melhor suas finanças pessoais e empresariais.

Com essas e outras iniciativas, o Santander reafirma seu compromisso não apenas em ser uma instituição financeira, mas em contribuir ativamente para o bem-estar econômico e desenvolvimento dos seus clientes e da sociedade como um todo.

Saiba como se tornar cliente do Santander

Tornar-se cliente do Banco Santander é um processo simples e acessível, projetado para acolher novos correntistas com facilidade e eficiência. Interessados podem iniciar o processo de abertura de conta de maneira online, através do site oficial do Santander ou pelo aplicativo Santander Way, disponível para dispositivos Android e iOS.

Ao optar pela abertura de conta online, o futuro cliente deve preencher um formulário com informações pessoais básicas, como CPF, endereço e renda. Após a submissão do formulário, é necessário aguardar a análise de crédito e a aprovação do banco, que, se positiva, permitirá o acesso imediato às funcionalidades da conta digital, incluindo operações bancárias diárias, investimentos e solicitações de cartões de crédito.

Para aqueles que preferem um atendimento mais personalizado ou necessitam de serviços bancários adicionais desde o início, visitar uma das agências do Santander é a melhor opção. Ao escolher a abertura de conta presencial, é recomendável levar documentos de identificação, comprovante de residência e comprovante de renda para agilizar o processo.

Independentemente da forma escolhida para abrir a conta, o Santander oferece a seus novos clientes um pacote de boas-vindas, que inclui orientações sobre como tirar o máximo proveito dos serviços oferecidos, além de benefícios exclusivos para iniciarem sua jornada financeira com o banco.

Seja online ou presencialmente, o Santander busca facilitar a inclusão financeira de novos clientes, garantindo uma experiência bancária completa e satisfatória desde o primeiro contato.

