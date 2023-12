Renato Cariani solta 2º vídeo detonando notícias do seu caso

O influenciador fitness Renato Cariani teve o nome envolvido em uma investigação da Polícia Federal. Ele falou pela segunda vez sobre o caso na tarde desta quinta-feira (14), em uma transmissão ao vivo em seu canal oficial do Youtube.

No vídeo, Cariani negou as acusações, chamando-as de “absurdas”. Ele também explicou prints que foram divulgados pela imprensa, nos quais ele conversa com sua sócia sobre a possibilidade de “fugir da polícia”.

Renato Cariani faz vídeo para se defender de notícias que ele afirma serem falsas ou tendenciosas. Confira o conteúdo hoje. Foto: divulgação/ Youtube/ Renato Cariani.

Renato Cariani fala sobre prints

“Esse print provavelmente estávamos falando da licença ambiental. Quem faz a fiscalização anual é a polícia ambiental, então creio que a gente estava falando disso”, justificou.

Segundo ele, ninguém estava buscando fugir da polícia, mas sim arrumar a empresa e prepará-la para fiscalização que sofreria. Lembrando que os ptrints são antigos, de uma investigação que se iniciou em 2014.

“Há muitas coisas saindo, tenho muito para esclarecer. A minha empresa existe há anos. Eu tenho uma sócia que é um exemplo de pessoa, trabalhando 23 anos na empresa. Eu preciso preparar a minha defesa, porque está, em segredo de justiça”, finaliza.

Cariani afirmou que está preparando sua defesa, mas que não pode comentar mais detalhes do caso, pois ele está em segredo de justiça.

Veja o vídeo:

Vida de sucesso

Além de ser um influenciador digital, Cariani é também empresário. Em entrevista ao canal do youtuber Joel Jota, no início deste ano, ele revelou que seu patrimônio é estimado em R$ 1 bilhão.

Segundo Cariani, sua principal empresa é uma indústria química, que tem 160 funcionários e faturamento anual de R$ 830 milhões. Ele também possui uma empresa de transportes de itens químicos perigosos e um curso digital de fitness com 15 mil alunos.

Nas redes sociais, Cariani mostra uma parte de seu patrimônio com viagens, fotos com paisagens exuberantes e publicações com carros de luxo.

O que pode acontecer?

O caso de Renato Cariani ganhou repercussão nacional e dividiu opiniões. Alguns internautas acreditam que as acusações contra o influenciador são verdadeiras e que ele deve ser punido. Outros, no entanto, defendem sua inocência e acreditam que ele está sendo vítima de uma perseguição ou algum equívoco.

O caso ainda está em segredo de justiça, o que dificulta o acesso a informações mais detalhadas. No entanto, é possível afirmar que a Polícia Federal tem evidências para iniciar uma investigação sobre o caso.

Se for condenado, Cariani poderá responder criminalmente, segundo informações da imprensa. No entanto, é importante lembrar que ele tem direito a ampla defesa e que ainda não foi considerado culpado.

O caso de Renato Cariani é um exemplo de como a internet pode ser usada para disseminar informações falsas ou distorcidas. É importante que os internautas sejam cautelosos ao compartilhar notícias e que sempre verifiquem a fonte das informações.

