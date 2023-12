Alexa: comandos secretos de Natal estão disponíveis e você não sabia

Chegou aquela época mágica do ano, e a Alexa, assistente virtual da Amazon, está totalmente imersa no espírito natalino! Com a proximidade do Natal, a Amazon anunciou uma série de comandos especiais para a Alexa, trazendo ainda mais alegria e conveniência para sua casa. Além disos, a empresa também liberou descontos atraentes em suas caixinhas inteligentes, tornando este fim de ano ainda mais especial.

Você pode aproveitar a Alexa neste Natal! (Foto divulgação)

Novidades Natalinas da Alexa: Muito Mais do Que Música e Histórias

A Alexa agora conta com uma variedade de interações natalinas, desde tocar músicas temáticas até contar histórias de Natal. Imagine ligar diretamente para o Papai Noel ou controlar a sua árvore de Natal com a voz! Sim, é possível. Com comandos como “Alexa, ligue para o Papai Noel” ou “Alexa, desligue a árvore de Natal”, a magia do Natal ganha vida em sua sala de estar. Além disso, você pode pedir à Alexa para adicionar itens à sua lista de compras de Natal, contar piadas temáticas e até descobrir curiosidades sobre esta época tão especial.

Descontos Especiais: Echo Dot, Echo Show e Mais

Para tornar a temporada ainda mais festiva, a Amazon está oferecendo descontos incríveis em sua linha Echo. Por exemplo, você pode adquirir a Echo Pop por R$ 249 e a Echo Dot de 5ª geração com relógio por R$ 429. As ofertas são válidas por um período limitado, então é uma oportunidade perfeita para equipar sua casa com a tecnologia mais recente e tornar seu Natal ainda mais divertido e interativo.

Como Aproveitar ao Máximo os Recursos da Alexa Neste Natal

Comandos Imperdíveis: Não perca a chance de usar os novos comandos da Alexa. Peça músicas de Natal, receitas para sua ceia, e até mesmo interaja com o Papai Noel. Decoração Inteligente: Use a Alexa para controlar a iluminação e decoração natalina, criando um ambiente perfeito para as festas. Ofertas Tentadoras: Aproveite os descontos nas caixinhas da Amazon e dê um upgrade na sua experiência com a Alexa.

Este Natal, deixe a tecnologia adicionar um brilho extra às suas comemorações com a Alexa e suas novidades encantadoras!

A Magia do Natal na Sua Casa com Alexa

A Alexa se tornou um elemento essencial em muitos lares, e agora, com os comandos natalinos, ela está pronta para tornar sua casa um verdadeiro lar natalino. Seja preparando a casa para a chegada de familiares e amigos ou simplesmente desfrutando de um momento tranquilo, a Alexa está lá para ajudar. Com a habilidade de tocar suas músicas natalinas favoritas, contar histórias envolventes e até mesmo oferecer curiosidades sobre o Natal, ela se torna a companhia perfeita para esta temporada.

Abaixo, confira dicas para celebrar um Natal tecnológico com Alexa:

Crie Rotinas Natalinas : Programe a Alexa para acender as luzes da árvore de Natal ou tocar sua playlist favorita em um horário específico.

: Programe a Alexa para acender as luzes da árvore de Natal ou tocar sua playlist favorita em um horário específico. Interaja com o Papai Noel : Use o comando “Alexa, ligue para o Papai Noel” para trazer a magia do Natal para as crianças.

: Use o comando “Alexa, ligue para o Papai Noel” para trazer a magia do Natal para as crianças. Receitas e Dicas: Peça à Alexa sugestões de receitas para a ceia de Natal e dicas para decoração.

A incorporação de comandos específicos para o Natal pela Alexa transforma a forma como celebramos essa época tão especial. Com o toque da tecnologia, você pode criar um ambiente natalino único e personalizado, tudo com a ajuda da sua assistente virtual favorita. E com os descontos oferecidos pela Amazon, agora é o momento perfeito para trazer a Alexa para sua casa ou presentear alguém especial.

Este Natal, deixe a Alexa ser sua ajudante mágica!

