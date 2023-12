Assalto a 140 km/h em rodovia é nova modalidade do crime; entenda

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motociclista sofre assalto por quatro homens armados na Rodovia Presidente Castello Branco, em Barueri, na Grande São Paulo.

A filmagem, feita pela câmera do capacete da vítima, registra a perseguição a mais de 140 km/h e a ameaça de morte feita por um dos assaltantes. O assalto assustou muitas pessoas que não imaginavam isso ser possível.

Vídeo mostra assalto em plena rodovia. Vítima teve moto levada por bandidos armados a 140 km/h.

Assalto em rodovia ocorreu recentemente em SP

O crime ocorreu na manhã do último domingo (10). A vítima, um enfermeiro de 48 anos que possui autorização para usar armas como CAC, sigla para Caçador, Atirador e Colecionador, não reagiu à abordagem e teve sua moto esportiva Kawasaki verde, de 300 cilindradas, avaliada em cerca de R$ 34 mil, roubada, além de seu celular, uma mochila com pertences pessoais e documentos.

Horas depois do assalto, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um dos suspeitos em Osasco, na região metropolitana, mas não encontrou a motocicleta roubada com ele. O homem, de 22 anos, foi identificado depois que os bandidos abandonaram uma das motos usadas no crime, a Honda, em frente a uma base da PMR.

Com a placa da moto, os policiais identificaram a atual dona dela e foram até seu endereço em Barueri, onde encontraram o homem, que foi identificado pela vítima como um dos bandidos que o roubou.

Ele foi levado preso para o 5º Distrito Policial (DP), em Osasco, onde acabou indiciado por roubo. O caso será investigado pelo 2º DP de Barueri.

Caso em investigação

A Polícia Civil analisa o vídeo do assalto para tentar identificar os outros três criminosos, que fugiram. O material também será usado para tentar identificar a placa da segunda moto usada pelos assaltantes.

O delegado seccional de Osasco, José Flaminio Ramos Martins, disse ao g1 que o roubo de motos é um dos focos do trabalho da polícia na região.

“A ideia é essa, identificar os integrantes e colocá-los à disposição da Justiça. Realmente o roubo de motos é um dos focos do nosso trabalho, é um grande risco para os motociclistas, eles muitas vezes atiram sem que haja qualquer reação por parte das vítimas”, disse o delegado.

“A equipe de inteligência do GOE [Grupo de Operações Especiais] Osasco tem trabalhado nesse sentido e inclusive recuperando muitas motocicletas produtos de crimes.”

O homem preso em Osasco ficou em silêncio em seu interrogatório. Durante sua audiência de custódia, a Justiça o soltou para responder ao crime em liberdade. Os motivos não foram divulgados.

Recomendações de segurança para motociclistas

O delegado seccional de Osasco, José Flaminio Ramos Martins, recomenda que os motociclistas evitem andar sozinhos, principalmente em horários de pouco movimento. Ele também aconselha que os motociclistas usem equipamentos de segurança, como capacete, jaqueta e luvas, e que estejam atentos ao trânsito.

“O motociclista deve estar atento ao seu redor, evitar andar sozinho, principalmente em horários de pouco movimento, e usar equipamentos de segurança”, disse o delegado.

“É importante também que o motociclista esteja atento ao trânsito, evite ultrapassagens perigosas e respeite os limites de velocidade”, completou.

Veja um dos vídeos:

Informações: g1.