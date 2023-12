Motorista de app cobra R$ 50 para ligar ar-condicionado por 100 km

Uma advogada de São Paulo foi surpreendida, na última terça-feira (12), ao descobrir que um motorista da Uber cobrava uma taxa extra para ligar o ar-condicionado durante as corridas. A prática, que é ilegal, está se tornando cada vez mais comum entre motoristas da plataforma.

A advogada Karina Bruno contou ao g1 que chamou um carro da modalidade X, que é a mais básica da Uber. O valor da corrida foi o mesmo que costuma ser cobrado para um carro da modalidade Comfort, que é mais cara e oferece carros com ar-condicionado.

Aviso sobre preço par aligar ar-condicionado

Ao entrar no carro, Karina se deparou com um comunicado pendurado no banco do carona. O texto dizia que o motorista cobrava uma taxa extra de R$ 0,50 por quilômetro rodado para ligar o ar-condicionado. O valor mínimo da taxa era de R$ 5. Ou seja, para rodar 100 km, o valor do ar ligado seria de R$ 50.

“Eu me senti meio impedida de pedir para ligar o ar-condicionado”, disse Karina. “Se não tivesse mensagem nenhuma, talvez eu pedisse para ligar. É como se fosse para não pedir, foi como eu me senti. Eu não acho que devo pagar além do que o aplicativo está cobrando”, contou ao g1.

Pagamento por PIX

O comunicado ainda exibia a chave PIX do motorista, para receber os valores extras.

Procurada pelo g1, a Uber disse que os usuários não devem aceitar cobranças realizadas fora da plataforma. “Essas cobranças representam violação ao Código de Conduta da Uber e podem levar à desativação da conta responsável”, afirmou a empresa.

A Uber também explicou que não existe obrigatoriedade nem proibição para o uso do ar-condicionado durante as viagens, independentemente da modalidade. “A temperatura do veículo faz parte das preferências de viagem que podem ser combinadas mutuamente entre o motorista parceiro e o usuário para uma viagem confortável para todos”, disse a empresa.

O que diz a lei?

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), é ilegal cobrar taxas extras por serviços que já estão incluídos no preço do produto ou serviço contratado. No caso da Uber, o preço da corrida já inclui o uso do ar-condicionado.

Caso o consumidor seja cobrado por uma taxa extra para ligar o ar-condicionado, ele pode registrar uma reclamação no Procon ou no Ministério Público.

Como evitar cobranças extras?

Para evitar cobranças extras por serviços que já estão incluídos no preço, o consumidor deve ficar atento aos seguintes detalhes:

Leia atentamente os termos de uso do serviço antes de contratá-lo.

Verifique se o valor cobrado pelo serviço está de acordo com o anunciado.

Não aceite cobranças extras que não estejam previstas nos termos de uso do serviço.

Em caso de cobrança indevida, o consumidor pode registrar uma reclamação no Procon ou no Ministério Público.

