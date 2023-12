O PIX vai mudar em 2024; conheça a nova ferramenta

O Pix automático é uma nova modalidade do Pix que permite que o cliente agende previamente pagamentos que ele já sabe que precisará fazer a empresas. O serviço será lançado em 28 de outubro de 2024 e será gratuito para pessoas físicas.

No Pix automático, as instruções de pagamento são sempre fornecidas pela empresa que vai receber o recurso. Ao cliente pessoa física cabe apenas decidir usar ou não o Pix automático como forma de pagamento.

O Banco Central anunciou nesta semana que uma nova ferramenta do PIX estará disponível em 2024; veja o que muda agora.

Como o novo PIX funcionará

O passo a passo do funcionamento da nova modalidade é o seguinte:

A pessoa física manifesta à empresa que deseja pagar com Pix automático. A empresa envia a proposta de Pix automático ao cliente. O cliente recebe notificação para confirmar autorização de pagamento via Pix Automático.

Ou, alternativamente:

A empresa envia fatura do mês com a opção de pagamento Pix automático. O cliente paga a conta do mês via QR Code e confirma se quer aderir ou não ao pagamento via Pix Automático.

Veja também: Fuja deles! Piores empregos para se ter em um país em crise

Quais são as vantagens?

O Pix automático oferece uma série de vantagens para clientes e empresas, entre as quais:

Conveniência: O cliente pode agendar seus pagamentos com antecedência, evitando a necessidade de se preocupar com isso todos os meses.

O cliente pode agendar seus pagamentos com antecedência, evitando a necessidade de se preocupar com isso todos os meses. Segurança: O Pix é um sistema seguro e confiável, que utiliza criptografia para proteger as informações das transações.

O Pix é um sistema seguro e confiável, que utiliza criptografia para proteger as informações das transações. Eficiência: O Pix automático é um processo automatizado, que reduz o tempo e o esforço necessários para realizar os pagamentos.

Quais são os tipos de pagamento que podem ser feitos com Pix automático?

O Pix automático pode ser usado para pagar qualquer tipo de conta ou serviço recorrente, como:

Contas de água, luz e gás

Mensalidade escolar ou universitária

Aluguel

Condomínio

Parcelamento de empréstimos

Veja também: Caixa Tem: atualize e tenha acesso a mais serviços e benefícios do governo

Pix agendado recorrente

Além do Pix automático, outra modalidade do Pix que será obrigatória a partir de outubro de 2024 é o Pix agendado recorrente. Essa modalidade é semelhante a uma transferência e pode ser usada para pagamento entre pessoas físicas.

As vantagens do Pix agendado recorrente são semelhantes às do Pix automático, com a diferença de que ele pode ser usado para pagamentos entre pessoas físicas.

Impacto no mercado

O Pix automático e o Pix agendado recorrente têm o potencial de causar um impacto significativo no mercado de pagamentos. Essas modalidades tornam mais fácil e conveniente para os clientes realizar pagamentos recorrentes, o que pode levar a um aumento da adoção do Pix.

Além disso, o Pix automático e o Pix agendado recorrente podem ajudar a reduzir os custos para empresas e bancos. Isso ocorre porque as empresas não precisam mais manter convênios com cada instituição financeira para oferecer a opção de débito automático.

O Pix automático e o Pix agendado recorrente são duas novas modalidades do Pix que oferecem uma série de vantagens para clientes e empresas. Essas modalidades têm o potencial de causar um impacto significativo no mercado de pagamentos, tornando mais fácil e conveniente para as pessoas realizarem pagamentos recorrentes.