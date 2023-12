Cor do ano 2024 na moda e na decoração; veja o que combina

A Pantone, empresa norte-americana que é referência mundial em cores, anunciou que a cor do ano de 2024 será o peachfuzz, uma tonalidade de pêssego suave e delicada. A cor, que representa otimismo e esperança, é uma ótima escolha para quem quer trazer um toque de alegria e leveza para a vida.

Cores que combinam com pêssego: como usar a cor do ano de 2024 na moda e na decoração; aprenda os macetes geniais pra entrar no clima do próximo ano.

Cores que combinam com pêssego na moda

O pêssego é uma cor versátil que pode ser combinada com diversas outras cores. Na moda, algumas combinações interessantes são:

Pêssego com branco: essa combinação é clássica e elegante. O branco ajuda a iluminar o visual e equilibrar a delicadeza do pêssego.

essa combinação é clássica e elegante. O branco ajuda a iluminar o visual e equilibrar a delicadeza do pêssego. Pêssego com azul: essa combinação é moderna e cheia de personalidade. O azul contrasta com o pêssego e cria um visual impactante.

essa combinação é moderna e cheia de personalidade. O azul contrasta com o pêssego e cria um visual impactante. Pêssego com verde: essa combinação é natural e refrescante. O verde traz um toque de vida ao visual.

essa combinação é natural e refrescante. O verde traz um toque de vida ao visual. Pêssego com marrom: essa combinação é atemporal e sofisticada. O marrom ajuda a dar profundidade ao visual.

Veja também: Cores de cada signo para 2024: virada de ano para atrair prosperidade

Dicas de como usar pêssego na moda

Aqui estão algumas dicas de como usar pêssego na moda:

Para um look monocromático, combine diferentes tons de pêssego.

Para um look mais casual, combine pêssego com jeans ou shorts.

Para um look mais formal, combine pêssego com peças pretas ou cinzas.

Para um look mais moderno, combine pêssego com peças estampadas.

Cores que combinam com pêssego na decoração

O pêssego também é uma cor versátil que pode ser combinada com diversas outras cores na decoração. Algumas combinações interessantes são:

Pêssego com branco: essa combinação é clássica e elegante. O branco ajuda a iluminar o ambiente e equilibrar a delicadeza do pêssego.

essa combinação é clássica e elegante. O branco ajuda a iluminar o ambiente e equilibrar a delicadeza do pêssego. Pêssego com azul: essa combinação é moderna e cheia de personalidade. O azul contrasta com o pêssego e cria um ambiente impactante.

essa combinação é moderna e cheia de personalidade. O azul contrasta com o pêssego e cria um ambiente impactante. Pêssego com verde: essa combinação é natural e refrescante. O verde traz um toque de vida ao ambiente.

essa combinação é natural e refrescante. O verde traz um toque de vida ao ambiente. Pêssego com marrom: essa combinação é atemporal e sofisticada. O marrom ajuda a dar profundidade ao ambiente.

Veja também: 5 lugares para limpar antes do dia 31; para ter dinheiro

Dicas de como usar pêssego na decoração

Aqui estão algumas dicas de como usar pêssego na decoração:

Para um ambiente mais feminino, combine pêssego com tons suaves de rosa ou lilás.

Para um ambiente mais masculino, combine pêssego com tons neutros, como preto, cinza ou branco.

Para um ambiente mais descontraído, combine pêssego com tons vibrantes, como amarelo, laranja ou vermelho.

Para um ambiente mais sofisticado, combine pêssego com tons metálicos, como dourado ou prateado.

O pêssego é uma cor versátil que pode ser usada de diversas maneiras, seja na moda ou na decoração. Com um pouco de criatividade, é possível criar looks e ambientes elegantes, modernos ou descontraídos, tudo com a cor do ano de 2024.