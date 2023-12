Em quais situações o Nubank liga para os clientes?

O Nubank, um dos bancos digitais mais populares do Brasil, liga para seus clientes em situações específicas, como para negociar dívidas. No entanto, golpistas têm tentado se passar pela instituição financeira através de engenharia social.

Quando o Nubank liga para os clientes?

De acordo com o Nubank, o banco digital entra em contato com seus clientes através de ligações para negociar dívidas. Isso ocorre quando o cliente não paga as contas do cartão de crédito, empréstimo ou outras pendências, tornando-se inadimplente.

A comunicação é feita através de agências de cobrança que são parceiras do Nubank. Os atendentes dessas agências tentam ajudar os clientes oferecendo condições de pagamento especiais e personalizadas.

Como saber se a ligação é do Nubank?

É normal que um atendente do Nubank peça para seus clientes informações como nome, três primeiros dígitos (números) do CPF e data de nascimento, pois esse é um procedimento padrão para confirmar a identidade.

No entanto, um atendente da fintech nunca irá solicitar senhas, PIN, código de autenticação ou número do cartão de crédito. Além disso, o banco digital afirma que não exige, durante suas ligações, que seus clientes baixem outros aplicativos no celular ou transfiram dinheiro ou realizem algum pagamento.

Caso o suposto atendente do Nubank peça seu CPF completo, desligue imediatamente o telefone e entre em contato através dos canais de atendimento oficiais.

Principais pontos para se atentar durante uma suposta ligação do Nubank

Para facilitar a identificação de um possível golpe de fraude bancária, onde uma pessoa tenta se passar por um atendente do Nubank, listamos abaixo os principais pontos para se atentar durante uma suposta ligação da fintech:

Nunca será cobrado o fornecimento de senha, token ou código de segurança por um atendente do Nubank durante uma ligação.

O Nubank não solicita a instalação de aplicativos. Você sempre precisará somente do app Nubank, mais nenhum outro.

Não é solicitado em hipótese alguma um Pix para desbloquear sua conta ou anular alguma compra de produto ou serviço.

O que fazer se o problema não for resolvido pelo SAC do Nubank?

Caso os atendentes do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) do Nubank não conseguirem resolver seu problema, você pode registrar uma reclamação no site do Banco Central através deste link: [Link para o site do Banco Central]

Como proteger-se de golpes financeiros

Para se proteger de golpes financeiros, é importante estar atento aos seguintes cuidados:

NUNCA forneça suas senhas, PIN, código de autenticação ou número do cartão de crédito a ninguém, mesmo que eles se identifiquem como sendo de uma empresa ou instituição financeira.

NUNCA instale aplicativos ou softwares solicitados por pessoas que se identificam como sendo de uma empresa ou instituição financeira.

Sempre desconfie de ofertas que sejam muito boas para serem verdade.

Se você receber uma ligação ou e-mail suspeito, entre em contato com a empresa ou instituição financeira diretamente através de seus canais de atendimento oficiais.

Ao seguir essas dicas, você pode ajudar a proteger seu dinheiro e seus dados pessoais.