Presentão de até R$ 1 mil no banco do Brasil; basta fazer isso

Já imaginou começar 2024 com um presente de até R$ 1 mil que você não esperava ganhar? É isso o que o Banco do Brasil promete com a sua nova ação para os clientes do banco.

Essa premiação conta com parceria entre o banco e outra empresa. Já dá para participar e garantir um ano novo com mais tranquilidade e satisfação.

Banco do Brasil lança promoção Desejo Ourocard com prêmios de até R$ 1.000 para os participantes. Veja como você pode concorrer também.

Até R$ 1 mil para clientes do Banco do Brasil

O Banco do Brasil lançou a promoção Desejo Ourocard, que oferece prêmios de até R$ 1.000 para clientes que atingirem metas mensais de gastos com seus cartões de crédito. A ação, que já está em seu quinto ano consecutivo, é realizada em parceria com a empresa Dotz.

Para participar, os clientes elegíveis devem se cadastrar no site oficial da promoção ( https://desejoourocard.com.br/ ) e concentrar todas as suas compras no cartão de crédito Ourocard. As metas são divididas em três categorias: ouro, prata e bronze.

Clientes Ourocard Ouro

Meta mensal: R$ 2.000

R$ 2.000 Prêmios: Vouchers de R$ 100 em compras no iFood Vouchers de R$ 50 em compras na Netshoes Vouchers de R$ 25 em compras na Vivara



Clientes Ourocard Prata

Meta mensal: R$ 1.500

R$ 1.500 Prêmios: Vouchers de R$ 75 em compras no iFood Vouchers de R$ 37,50 em compras na Netshoes Vouchers de R$ 18,75 em compras na Vivara



Clientes Ourocard Bronze

Meta mensal: R$ 1.000

R$ 1.000 Prêmios: Vouchers de R$ 50 em compras no iFood Vouchers de R$ 25 em compras na Netshoes Vouchers de R$ 12,50 em compras na Vivara



Como funciona a promoção?

A cada mês, os clientes elegíveis recebem uma notificação por e-mail com as metas a serem cumpridas. As metas são válidas para compras realizadas em qualquer estabelecimento, inclusive online.

Após atingir a meta mensal, o cliente recebe um e-mail de confirmação com um voucher para resgatar o prêmio. Os vouchers podem ser utilizados em compras nas lojas parceiras da promoção.

Objetivos da promoção do Banco do Brasil

De acordo com Fernanda Ribeiro, diretora de Parcerias Financeiras do Banco do Brasil, a promoção Desejo Ourocard tem como objetivo oferecer aos clientes uma oportunidade de troca e proporcionar uma melhor rotatividade de compras nos cartões do banco.

“Acreditamos que esse tipo de parceria garante benefícios para todos os envolvidos”, afirma Ribeiro. “É um ótimo modelo que temos trabalhado nos últimos anos, contando com a confiança do nosso time”.

A promoção Desejo Ourocard é uma boa oportunidade para os clientes do Banco do Brasil que desejam ganhar prêmios de até R$ 1.000. As metas são relativamente baixas e podem ser cumpridas com facilidade, dependendo do perfil de gastos do cliente.

A promoção é uma boa forma de incentivar os clientes a concentrarem suas compras no cartão de crédito Ourocard, o que pode ser benéfico para o banco, pois aumenta o volume de transações e, consequentemente, a receita.

Para os clientes, a promoção oferece a possibilidade de ganhar prêmios em lojas parceiras, o que pode ser uma boa forma de economizar ou aproveitar produtos ou serviços que eles já desejavam adquirir.