Banco ajuda cliente a tirar dinheiro do FGTS pelo WhatsApp; veja como

O Itaú Unibanco anunciou o lançamento de um novo serviço de antecipação do saque-aniversário do FGTS via WhatsApp. O serviço é uma inovação no setor, pois permite que usuários, seja correntistas ou não, acessem a oferta de forma completamente digital e segura.

O serviço permite que os usuários antecipem até 7 parcelas do valor anual liberado pelo FGTS no mês de aniversário. A taxa de juros mensal é a partir de 1,59%.

Veja como funciona o saque do FGTS no WhatsApp

Para solicitar a antecipação, os brasileiros que possuem entre 18 e 70 anos, com CPF regular e conta ativa ou inativa no FGTS com saldo mínimo de R$ 400, devem acessar o aplicativo FGTS ou o site, efetuar a opção pela modalidade “Saque Aniversário” e autorizar a consulta do Itaú Consignado às suas informações.

Após a autorização, o próximo passo é adicionar o número do Itaú no WhatsApp (11) 4004-4828. Este número é verificado e, para iniciar a conversa, é necessário digitar “oi”. Em seguida, o cliente deve escrever “simular ou contratar antecipação saque aniversário FGTS” ou, através do menu, selecionar “empréstimos”, depois “antecipação FGTS” e, por último, “simular ou contratar”. Pronto, o saldo estará disponível na conta em até 24 horas.

Facilidade no app

O serviço é uma opção interessante para quem precisa de dinheiro extra de forma rápida e segura. Além disso, o fato de não ser necessário ser correntista do Itaú também é um diferencial, pois amplia o público-alvo.

