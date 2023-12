Como parcelar o IPVA atrasado no final do ano?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo obrigatório que deve ser pago anualmente pelos proprietários de veículos automotores registrados no Brasil.

O valor do IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, conforme tabela divulgada pela Secretaria da Fazenda de cada estado.

Esse imposto pode ser pago em cota única ou parcelado em até 3 vezes, conforme calendário divulgado pelos estados. No entanto, se o pagamento for feito após o vencimento, o proprietário do veículo deverá pagar multa e juros moratórios.

Como parcelar o IPVA atrasado?

O parcelamento do IPVA atrasado pode ser feito diretamente na Secretaria da Fazenda do estado onde o veículo está registrado. Para isso, o proprietário do veículo deverá apresentar os seguintes documentos:

Boleto de pagamento do IPVA atrasado;

Documento de identificação do proprietário do veículo;

Carteira de habilitação do proprietário do veículo;

Certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV).

O parcelamento do IPVA atrasado também pode ser feito por meio de empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda do estado. Para isso, o proprietário do veículo deverá procurar uma dessas empresas e solicitar o parcelamento.

Condições de parcelamento

As condições de parcelamento do IPVA atrasado variam de acordo com cada estado. Em geral, o parcelamento é feito em até 3 vezes, com juros moratórios de 1% ao mês.

Multa por atraso no pagamento do IPVA

O atraso no pagamento do IPVA acarreta o pagamento de multa de 0,33% do valor do imposto por dia de atraso, limitado a 20% do valor do imposto. Além disso, também são cobrados juros moratórios de 1% ao mês.

Como evitar o atraso no pagamento do IPVA

Para evitar o atraso no pagamento do IPVA, o proprietário do veículo deve ficar atento ao calendário de pagamento divulgado pela Secretaria da Fazenda do estado onde o veículo está registrado. O calendário de pagamento é geralmente divulgado no início do ano.

O proprietário do veículo também pode optar por cadastrar o IPVA em débito automático. Isso evita o risco de esquecer o vencimento do imposto e pagar multa e juros.

O parcelamento do IPVA atrasado é uma opção para os proprietários de veículos que não conseguiram pagar o imposto até a data do vencimento. No entanto, é importante estar ciente das condições de parcelamento, que variam de acordo com cada estado.

Atenção!

Consulte as condições do seu estado para saber se existem programas específicos de parcelamento do IPVA. Esse é um tributo referente à cada unidade da Federação.