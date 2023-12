Concurso Correios 2024: 8 mil vagas, nível médio e o que mais? Entenda

O concurso Correios 2023 é aguardado com expectativa por milhares de candidatos. A empresa pública já iniciou os estudos internos para o edital, mas ainda não há previsão de lançamento.

A empresa pública Correios confirmou ao site Folha Dirigida que já realiza estudos internos sobre o edital e que faz contato com os órgãos competentes sobre o assunto.

“Os Correios continuam realizando estudos internos sobre o tema bem como está em contato com os órgãos competentes para discutir o assunto, porém sem previsão de lançamento de edital. Novas informações serão divulgadas oportunamente”, consta em nota enviada à reportagem.

Desde setembro, após reunião com representantes das Federações de Trabalhadores dos Correios (Findect e Fentect) e o presidente da empresa, Fabiano Silva, firmou o compromisso de discutir a abertura do concurso público.

O diálogo será com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), pasta responsável pela Gestão de Pessoas e autorização para concursos públicos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

Sem divulgar novos editais desde 2011, os Correios já somam mais de 7 mil cargos vagos. O quantitativo foi informado à Folha Dirigida por Qconcursos pelo MGI no mês de julho.

De acordo com a pasta, o quadro da estatal conta com 86.700 empregados, mas tem um quantitativo máximo de 94.490 aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Sest/MGI).

Dessa maneira, 7.790 cargos estão em aberto, reforçando a necessidade de um novo edital para a recomposição do quadro.

A categoria de trabalhadores deixou claro que o concurso Correios é essencial para melhorar continuamente os serviços com foco na qualidade, reduzindo a sobrecarga de trabalho e evitando o adoecimento dos trabalhadores.

Pela sua importância para o atual governo, o MGI não descarta o aval para um novo concurso Correios.

“A ministra da Gestão Esther Dweck já declarou publicamente que novos concursos vão ser avaliados durante os próximos anos, levando em conta a dotação orçamentária a ser aprovada pelo Congresso Nacional”, disse o MGI.

Cargos dos Correios

Ainda não há confirmação sobre quais cargos serão oferecidos no concurso Correios 2023. No entanto, é possível que a seleção contemple vagas para as seguintes carreiras:

Nível médio: agente de Correios (carteiro, operador de triagem e transbordo, atendente comercial e suporte);

Nível superior: analista de Correios (administrador, advogado, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, estatístico, museólogo, pedagogo, psicólogo e técnico em Comunicação Social);

Cargos específicos: auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, analista de saúde, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Salários

Os salários iniciais dos cargos do concurso Correios 2023 variam de acordo com o nível de escolaridade e a carreira.

Nível médio: R$ 2.179,25;

Nível superior: R$ 6.333,54;

Cargos específicos: a definir.

Inscrições

As inscrições para o concurso Correios 2023 ainda não foram abertas. A previsão é que elas sejam abertas no segundo semestre de 2023.

Data da prova

A data da prova objetiva do concurso Correios 2023 também ainda não foi divulgada. A previsão é que a prova seja realizada no final de 2023 ou início de 2024.

O concurso Correios 2023 é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no serviço público. A empresa pública oferece uma remuneração atrativa e estabilidade profissional.

Os candidatos que desejam se preparar para o concurso devem começar a estudar o quanto antes. O edital deve ser publicado em breve, e as provas serão realizadas no final de 2023 ou início de 2024.