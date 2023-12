Seguro-desemprego Web: veja como agendar benefício pela internet

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) lançou um novo serviço para facilitar o agendamento do seguro-desemprego pela internet. O sistema já está disponível em 13 cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, e deve ser expandido para todo o estado nos próximos meses.

Para agendar o seguro-desemprego pela internet, o trabalhador deve acessar o site da FGTAS (https://fgtas.rs.gov.br/inicial) e clicar no banner “Agendar seguro-desemprego”. Em seguida, é necessário preencher um formulário com os dados pessoais e do empregador.

O agendamento deve ser feito para datas a partir de sete dias da demissão. O prazo máximo para requerer o benefício é de até 120 dias da data da demissão, homologação ou decisão judicial.

Atenção às regras do agendamento do seguro-desemprego

A habilitação do requerimento está condicionada ao preenchimento de requisitos estabelecidos pela legislação do seguro-desemprego. Entre estes requisitos, está a obrigatoriedade de o trabalhador passar por processo de intermediação de mão de obra. Somente não havendo uma vaga compatível com seu perfil, o benefício será liberado.

Para o trabalhador que não for reinserido ao mercado de trabalho neste processo, será verificada a possibilidade de cursar o Pronatec durante o recebimento do seguro-desemprego, sendo esta averiguação obrigatória a partir da segunda habilitação nos últimos dez anos.

A procura por nova vaga de emprego é obrigatória em todos os requerimentos.

Documentos necessários

Para solicitar o seguro desemprego, o trabalhador deve apresentar os seguintes documentos:

Requerimento do seguro-desemprego Empregador Web;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT);

Termo de Homologação ou Termo de Quitação;

Comprovante do FGTS (saque ou extrato).

Em caso de sentença judicial, os documentos acima podem ser dispensados.

Tire suas dúvidas

Onde e quando receber o benefício?

A previsão de recebimento da primeira parcela é para 30 dias após a habilitação e ocorrerá por intermédio da Caixa Econômica Federal ou seus correspondentes através de saque, inclusive com Cartão Cidadão, ou crédito em Conta Corrente Simples ou Poupança.

Quantas parcelas serão recebidas?

A quantidade de parcelas do seguro-desemprego varia de acordo com o número de vínculos empregatícios que o trabalhador teve nos últimos 36 meses.

1ª habilitação: 4 parcelas para o trabalhador com vínculo entre 12 e 23 meses nos últimos 36 meses, ou 5 parcelas para o trabalhador com vínculo de 24 meses ou mais nos últimos 36 meses.

2ª habilitação: 3 parcelas para o trabalhador com vínculo entre 9 e 11 meses nos últimos 36 meses, 4 parcelas para o trabalhador com vínculo entre 12 e 23 meses nos últimos 36 meses, ou 5 parcelas para o trabalhador com vínculo de 24 meses ou mais nos últimos 36 meses.

3ª habilitação ou mais: 3 parcelas para o trabalhador com vínculo entre 6 e 11 meses nos últimos 36 meses, 4 parcelas para o trabalhador com vínculo entre 12 e 23 meses nos últimos 36 meses, ou 5 parcelas para o trabalhador com vínculo de 24 meses ou mais nos últimos 36 meses.

O novo serviço de agendamento do seguro-desemprego pela internet é uma importante medida para facilitar o acesso ao benefício aos trabalhadores desempregados. O sistema é simples e intuitivo, e deve contribuir para reduzir o tempo de espera para o atendimento.

Atenção:

Se você não mora no Rio Grande do Sul, saiba que o serviço do seguro-desemprego web pode estar disponível no seu estado de modo diferente. O governo federal permite que o processo seja feito virtualmente em diversos casos.