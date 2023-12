Banco do Brasil vai pagar R$ 976 milhões; seu CPF está na lista?

O Banco do Brasil fez um anúncio recente que pode deixar muitas pessoas rindo à toa. Isso por que ele irá pagar uma bela quantia a milhares de brasileiros. Será que você tem direito a uma fatia de quase R$ 1 bilhão que foi anunciado? Entenda melhor a partir de agora.

Inclusive, vale dizer que o Banco do Brasil não é a única empresa financeira que repassa ou que repassará dinheiro aos clientes em dezembro ou em outros meses do ano.

Existem situações que essa divisão de receita é importante e, mais do que isso, necessária. Entenda o que o anúncio do BB significa neste momento.

Descubra quais são os brasileiros que estão na lista para receber parte do quase R$ 1 bilhão do Banco do Brasil em dezembro.

Pagamento de quase R$ 1 bilhão do Banco do Brasil; quem receberá?

O Banco do Brasil anunciou que vai pagar R$ 976 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas. O valor corresponde a uma média de R$ 0,34230647023 por ação.

Para ter direito ao pagamento, os acionistas devem ser titulares de ações do banco até o dia 11 de dezembro. Aqueles que comprarem ações a partir de 12 de dezembro não serão elegíveis.

O pagamento do JCP está sujeito à retenção do Imposto de Renda na fonte. Os investidores que conseguirem comprovar sua isenção ou imunidade fiscal até o dia 13 de dezembro poderão receber o valor total.

Os investidores elegíveis ao pagamento do JCP poderão receber o dinheiro via conta corrente ou poupança-ouro. Outra possibilidade é o pagamento do valor diretamente ao acionista, por meio de um caixa. Em caso de cadastro desatualizado, a distribuição será retida até a efetiva regularização.

Para regularizar, o acionista deve apresentar o documento de identidade, CPF e comprovante de residência (para pessoa física). No caso de pessoa jurídica, o procedimento requer estatuto, contrato social e prova de representação.

É importante salientar que os acionistas que têm suas ações custodiadas na Central Depositária da B3 seguirão um processo diferente. Primeiramente, a B3 receberá o pagamento dos proventos e, posteriormente, repassará os valores aos investidores por meio de seus agentes de custódia.

Diferenças entre JCP e dividendos

O JCP e os dividendos são formas de remunerar os acionistas pelas suas participações no capital de uma empresa. No entanto, existem algumas diferenças entre os dois tipos de proventos.

O JCP é considerado despesa para a empresa, enquanto o dividendo é registrado como lucro. Isso acaba gerando diferenças tributárias, já que o IR sobre os juros é cobrado do investidor. Enquanto isso, no caso dos dividendos, a companhia é quem arca com o imposto.

Além disso, o JCP é normalmente pago com mais frequência do que os dividendos. O Banco do Brasil, por exemplo, anunciou o pagamento de JCP trimestralmente. Já os dividendos são normalmente pagos anualmente.

O pagamento de JCP do Banco do Brasil é uma boa notícia para os acionistas da empresa. O valor é significativo e pode representar uma boa rentabilidade para os investidores.