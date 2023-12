Até R$ 1.800,00 no ano: novo auxílio para menores entra em pauta

O governo federal anunciou recentemente um programa para incentivar a conclusão do ensino médio por estudantes de baixa renda. O programa, chamado de Bolsa Permanência, vai oferecer um auxílio financeiro mensal de R$ 150 aos estudantes que cumpram os requisitos exigidos.

Isso quer dizer que, por ano, o estudante poderia ganhar R$ 1.800, caso o governo cumpra exatamente os valores que foram especulados até agora.

Governo federal anuncia programa para incentivar a conclusão do ensino médio, ou seja, isso inclui brasileiros menores de 18 anos.

Como funcionará o novo auxílio aos estudantes

Ainda não existem regras estabelecidas, mas caso avance, é provável que as condições sejam as mesmas apontadas pelo Bolsa Família.

Para ter direito ao auxílio, os estudantes devem:

Estar regularmente matriculados no ensino médio;

Ter renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos;

Ter cursado pelo menos 75% das aulas do ano letivo anterior.

O auxílio será pago durante todo o ano letivo, até a conclusão do ensino médio. O valor do auxílio será depositado mensalmente na conta bancária do estudante.

O programa será executado pelo Ministério da Educação (MEC) pode ter um orçamento de R$ 1,5 bilhão. Especialistas estimam que o programa beneficie cerca de 2 milhões de estudantes em todo o país.

Veja também: Auxílio-gás: como entrar na folha de pagamento de dezembro

Programa deve ajudar a reduzir a evasão escolar

A evasão escolar é um problema grave no Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em 2021, 4,7% dos alunos matriculados no ensino médio abandonaram os estudos.

O auxílio deve ajudar a reduzir a evasão escolar, pois oferece um incentivo financeiro aos estudantes para que continuem estudando.

Como solicitar o auxílio?

Os estudantes interessados em solicitar o auxílio devem procurar a escola onde estão matriculados. A escola será responsável por fazer a inscrição do estudante no programa. Mas isso apenas após a liberação oficial do programa.

O programa deve ajudar a reduzir a evasão escolar e a garantir que mais jovens tenham acesso à educação.

Veja também: 3 benefícios sociais do Brasil que você provavelmente não conhece