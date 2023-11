Auxílio-gás: como entrar na folha de pagamento de dezembro

O Auxílio-Gás, amparando mais de 5,5 milhões de brasileiros em todas as áreas do país, tem sua liberação para dezembro confirmadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Os pagamentos estão agendados entre os dias 12 e 23, variando conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, detalhado abaixo. A seguir, continue lendo e confira o calendário de pagamentos do Auxílio-Gás.

Auxílio-gás: confira calendário de pagamentos do benefício

Auxílio-gás: veja detalhes sobre o benefício

A região Nordeste lidera com 2,73 milhões de beneficiados, seguido pelo Sudeste, com 1,78 milhão, e Norte, com 536,21 mil pessoas atendidas. O valor do benefício, estipulado em R$ 106 em outubro, ainda não foi divulgado para dezembro.

A distribuição é efetuada via Poupança Social Digital pelo Caixa Tem, permitindo pagamentos, compras via débito e saques em caixas eletrônicos e lotéricas da Caixa Econômica Federal.

O auxílio-gás é oferecido a cada dois meses, e seu calendário coincide com o recebimento do Bolsa Família. A verificação do recebimento pode ser feita pelo aplicativo do Bolsa Família, número 111 ou app Caixa Tem.

Entenda os critérios de elegibilidade do auxílio-gás

Os critérios de elegibilidade incluem inscrição no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário-mínimo, famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e integrantes de domicílios com pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os pagamentos estão programados para ocorrerem junto ao Bolsa Família, com antecipação das datas para garantir o benefício a todas as famílias antes do Natal. As datas, vinculadas ao final do NIS, são:

Final 1: 11 de dezembro;

Final 2: 12 de dezembro;

Final 3: 13 de dezembro;

Final 4: 14 de dezembro;

Final 5: 15 de dezembro;

Final 6: 18 de dezembro;

Final 7: 19 de dezembro;

Final 8: 20 de dezembro;

Final 9: 21 de dezembro;

Final 0: 22 de dezembro.

Bolsa Família e Auxílio-gás: benefícios reduzem as desigualdades

O Bolsa Família e o Auxílio-Gás desempenham papéis cruciais no amparo e na segurança financeira de milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade.

O Bolsa Família, com mais de 21 milhões de famílias beneficiadas, é um programa essencial na mitigação da pobreza e na promoção da inclusão social.

Ao oferecer transferências diretas de renda, contribui para garantir condições mínimas de subsistência, impactando positivamente a vida de famílias em todo o país.

Injetando recursos financeiros nas camadas mais necessitadas da sociedade, o Bolsa Família não só reduz a extrema pobreza, mas também tem um efeito multiplicador na economia.

Cada real investido no programa reverbera em diversos setores, estimulando o consumo local e impulsionando o crescimento econômico em regiões de baixa renda.

Este estímulo ao poder de compra das famílias tem reflexos tangíveis, dinamizando áreas menos favorecidas e ampliando a demanda por bens e serviços básicos.

Por outro lado, o Auxílio-Gás oferece um suporte específico, aliviando parte dos gastos das famílias com despesas de cozinha.

Com mais de 5,5 milhões de famílias beneficiadas, esse auxílio periódico é fundamental para custear gastos essenciais, especialmente em um contexto econômico desafiador.

Ao permitir que as famílias direcionem recursos para o gás de cozinha, o programa contribui para a melhoria das condições de vida, garantindo um mínimo de conforto em meio às dificuldades financeiras enfrentadas por muitos lares no país.

