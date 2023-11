2024 será o ano de ganhar na loteria para estes 3 signos do zodíaco

Um novo ano está próximo de começar e muitas pessoas já olham para os planos futuros de 2024. Se seu sonho é ganhar na loteria ou ao menos ter uma boa estabilidade financeira no ano que vem, é bom ‘ouvir’ o que os astros têm a dizer sobre o seu futuro nas finanças. Com este pensamento, separamos o que a astrologia prevê para três signos e suas respectivas vidas financeiras nos primeiros meses do ano. Confira a seguir.

O ano da sua sorte

O fim do ano já está batendo à porta, e, entre os preparativos para a reta final de 2023, a escolha do look não é o único foco; muitos já direcionam seu olhar para as previsões de 2024.

Se você enfrentou desafios financeiros neste ano, certamente se questionou sobre as possibilidades de o universo sorrir para sua conta bancária nos próximos meses. E a bota notícia é que alguns signos podem ver suas vidas mudarem em relação às finanças. Siga a leitura abaixo e saiba mais detalhes.

Conheça os 3 signos que devem ‘esbarrar’ com a sorte em 2024

A renomada astróloga Cíntia Prado, colaboradora do WeMystic Brasil, mergulhou nos mapas astrais de cada signo, revelando quais estão destinados a prosperar no quesito financeiro em 2024.

Confira a seguir os signos que podem esperar um aumento na conta bancária e saiba como capitalizar essas oportunidades.

1. Áries

Quem é de Áries colheu frutos positivos no ano anterior, com a passagem de Júpiter pelo seu signo até maio, seguido pela chegada do Nodo Norte em julho. Desde então, a energia vibrante tem impulsionado a vontade de explorar novos horizontes, abrindo portas para mudanças significativas que podem refletir positivamente no bolso.

As perspectivas de ganhar mais dinheiro continuam em 2024. Janeiro traz a presença de Vênus em Sagitário e o Nodo Norte, oferecendo um impulso financeiro.

Em abril, o eclipse solar em Áries pode ser a chave para oportunidades inesperadas, com outros alinhamentos planetários favorecendo a prosperidade e a sorte nas conexões certas, nos lugares certos.

Em julho, o trânsito de Vênus em Leão, em sextil com Júpiter em Gêmeos, oferece mais um empurrão cósmico para impulsionar os ganhos financeiros.

2. Touro

Os taurinos também estão entre os agraciados em 2024. Júpiter, que já contribuiu para ganhos e gastos em 2023, continua a influenciar positivamente nos meses de abril e maio.

Maio, em especial, destaca-se como um período propício, com Vênus, o regente taurino, adentrando o signo no final de abril, enquanto Júpiter se encontra com Urano.

Embora todos os signos possam se beneficiar da conjunção de Júpiter com Urano em Touro, os taurinos terão mais chances ao adotarem abordagens criativas e diferentes.

Mudanças e surpresas podem impulsionar ganhos financeiros, e a sorte parece sorrir até maio. O aumento no dinheiro não será apenas por sorte, mas também pelo esforço e negócios bem-sucedidos.

Em maio, o ambiente astral promete organização, planejamento e apoio nas negociações, abrindo caminho para o crescimento.

No entanto, é aconselhável evitar teimosias e agir com sabedoria, especialmente com a conjunção entre Vênus e Urano, que pode trazer instabilidade e perdas financeiras para aqueles que lidam imprudentemente com o dinheiro.

Júpiter deixará Touro em 25 de maio, mas antes disso, a conjunção com Vênus oferece uma última oportunidade de aproveitar essa energia auspiciosa.

3. Gêmeos

Geminianos, estejam preparados. A partir de 25 de maio, Júpiter traz energias positivas em sua direção. Dois dias antes, Vênus também se junta à festa, preparando o terreno para uma fase notável nos meses de maio e junho.

Aproveitem a inteligência, versatilidade e habilidades de comunicação para garantir uma renda extra e realizar investimentos sólidos. Vênus, em trígono com Plutão em Aquário, adiciona um toque mágico, prometendo transformações financeiras e mais dinheiro no bolso.

Junho reserva oportunidades excepcionais, com Júpiter em trígono com Plutão, proporcionando chances de ganhos adicionais e alterando a dinâmica financeira. Contudo, nos meses de julho, agosto e dezembro, será necessário esforço adicional para manter as conquistas.

A quadratura de Júpiter com Saturno nesse período exige cuidado, mas também oferece crescimento estruturado, desde que enfrentem os desafios com determinação. É hora de brilhar e arregaçar as mangas!

