Bolsa Família: quanto sua região paga? Existem diferenças

Desde sua retomada no início de 2023, o programa de transferência de renda Bolsa Família tem sido fundamental no sustento de mais de 20 milhões de brasileiros todos os meses. No entanto, o pagamento do Bolsa Família varia conforme a composição do grupo familiar e seu valor pode se distinguir para cada região do país. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba como ficou o valor médio em cada região do Brasil.

Entenda qual o valor médio de repasses do Bolsa Família em cada região do Brasil. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O valor variável do seu benefício

O Bolsa Família, programa de transferência de renda assegurado a todos que atendem às diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), destaca-se em diversas regiões devido ao considerável número de beneficiários desse programa social.

No entanto, o valor do benefício pode variar de acordo com a região. Acompanhe a leitura a seguir e entenda a variação do montante do auxílio social em comparação feita entre regiões ao redor do país.

Mais de 21 milhões de famílias atendidas pelo Caixa Tem

Até o fechamento do calendário de pagamentos de novembro, no último dia do mês, um expressivo número de 21,18 milhões de grupos familiares será contemplado com os repasses efetuados através do Caixa Tem, aplicativo disponível para Android e iOS.

O benefício médio atinge a marca de R$ 677,88, composto não apenas pelo valor base de R$ 600, mas também pelos acréscimos de R$ 50 ou R$ 150. Atualmente, São Paulo, na região Sudeste, e Bahia, no Nordeste, despontam como os estados líderes em número de beneficiários do Bolsa Família.

Valor médio variado por região brasileira em novembro

Embora o Nordeste lidere em quantidade de beneficiários, não é a região que detém o maior valor médio do benefício. Isso ocorre devido às transferências diferenciadas considerando características específicas das famílias, como a presença de gestantes ou crianças.

Confira a lista com os valores médios de transferência por região:

Norte: R$ 705,66;

R$ 705,66; Centro-Oeste: R$ 686,32;

R$ 686,32; Nordeste: R$ 674,64;

R$ 674,64; Sul: R$ 673,51;

R$ 673,51; Sudeste: R$ 670,82.

Nordeste e Sudeste no topo do ranking de beneficiários do Bolsa Família

O governo brasileiro anunciou que, em novembro, o Nordeste se destaca como a região com o maior número de beneficiários do programa Bolsa Família, atingindo a expressiva marca de 9,54 milhões de famílias contempladas. Nesse contexto, os recursos governamentais alcançaram todos os 1.794 municípios da região.

A região Sudeste, por sua vez, beneficia 6,34 milhões de famílias, distribuídas nos 1.668 municípios. O ranking dos estados revela a liderança de São Paulo, seguido por Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Pará e Maranhão, cada qual contribuindo significativamente para o alcance dos objetivos do Bolsa Família.

