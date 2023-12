Rock in Rio: venda ingressos já começou; veja o valor

A espera acabou! O tão antecipado festival Rock in Rio retorna à Cidade Maravilhosa em 2024 e os ingressos já estão à venda. Com demanda sempre alta, este é o momento para garantir seu ingresso e não perder um segundo da ação.

O Rock in Rio 2024 terá diversas atrações internacionais e nacionais. Ingressos já podem ser comprados. (Foto divulgação)

O Rock In Rio

O Rock in Rio é um festival de música multicultural que nasceu no Brasil, especificamente na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Foi concebido pelo empresário brasileiro Roberto Medina com o intuito de revitalizar a imagem do Rio de Janeiro, que estava passando por um período de crise.

A primeira edição do evento ocorreu em 1985, estabelecendo-se como um dos maiores e mais importantes festivais de música do mundo desde então. O local escolhido para a estreia foi a “Cidade do Rock”, construída no bairro de Jacarepaguá, ocupando uma área de 250 mil metros quadrados.

A ideia por trás do Rock in Rio era combinar o entusiasmo do público brasileiro com apresentações de artistas internacionais renomados. E, com certeza, cumpriram o prometido. Na primeira edição, estrelas como AC/DC, Queen e Iron Maiden, compartilharam o palco com talentos locais brasileiros, criando uma atmosfera de celebração, união e, claro, muito rock.

Desde então, o Rock in Rio cresceu exponencialmente, expandindo-se além das fronteiras do Brasil. Atualmente, o festival acontece em vários países ao redor do mundo, incluindo Portugal e Estados Unidos, mas sem nunca perder suas raízes brasileiras e seu espírito incansável.

Saiba mais sobre o Rock in Rio 2024

Marcado para agitar o coração dos amantes da música nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, o Rock in Rio 2024 acontecerá no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A cidade continua sendo a sede perfeita deste evento que sempre surpreende.

Os ingressos para o evento estão sendo vendidos exclusivamente pelo site Ticketmaster Brasil, o parceiro oficial do Rock in Rio. Os preços variam dependendo do tipo de ingresso e do dia do evento. Os ingressos para dia são vendidos a R$ 755,00 (inteira) e R$ 377,00 (meia-entrada). Os ingressos do Rock in Rio podem ser adquiridos por cartão de crédito ou PIX. Ademais, realizando o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e iti, os clientes tem 15% de desconto na compra, além de poder parcelá-la em 8x sem juros.

O line-up deste ano destaca diversos gêneros musicais e promete agradar a todos os gostos. Contará com a presença de grandes estrelas como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ne-yo, Joss Stone, Ivete Sangalo, Ludmilla e Lulu Santos.

Uma experiência mais sustentável

O Rock in Rio 2024 está focado em ser a edição mais sustentável até agora, uma vez que a organização promoveu ações ambiciosas para reduzir a pegada ecológica do evento. Portanto, prepare-se para apreciar a melhor música ao vivo, e faça parte de um impacto positivo para o nosso planeta.

Não perca tempo! Com a venda já em fase inicial, o momento é agora para garantir seu ingresso e começar a contagem regressiva para o Rock in Rio 2024. Abrace a música, a magia e comece a planejar sua viagem para a Cidade Maravilhosa!

