Casal brasileiros planta mais de 20 milhões de árvores e vira notícia mundial

Um casal brasileiro, Sebastião e Lélia Salgado, está ganhando destaque internacional por seu trabalho de reflorestamento na região de Aimorés, Minas Gerais.

Ao longo dos últimos 25 anos, eles plantaram mais de 20 milhões de árvores e restauraram 1.500 acres de terra.

Casal brasileiro refloresta região inteira no Vale do Rio Doce e vira exemplo de sustentabilidade para o mundo. Conheça a história de Sebastião e Lélia.

Área estava completamente devastada há 25 anos, conta o casal

A área que eles reflorestaram estava completamente devastada. Em 1998, quando Sebastião Salgado voltou para casa após uma reportagem sobre o êxodo dos ruandeses para o Congo, ficou chocado ao ver que as terras próximas à sua propriedade estavam completamente desmatadas.

Foi então que sua esposa, Lélia, teve a ideia de começar um projeto de reflorestamento. Ela acreditava que a restauração da floresta poderia trazer de volta a vida para a região.

O casal fundou o Instituto Terra em 1998 com a missão de avançar na restauração ambiental e no desenvolvimento rural sustentável no Vale do Rio Doce.

O trabalho do Instituto Terra tem sido um sucesso. As árvores que eles plantaram cresceram muito e trouxeram a natureza de volta. Já são mais de 170 espécies de aves identificadas nas áreas geridas pelo casal.

Nascentes em recuperação

O espaço que antes estava completamente degradado, hoje tem mais de 2 mil nascentes que também estão em processo de recuperação.

O Instituto Terra oferece até visitas guiadas para que as pessoas possam conhecer de perto o trabalho que eles estão fazendo. As visitas ocorrem em grupos de 10 a 40 pessoas e são uma ótima oportunidade para aprender sobre educação ambiental.

O casal Salgado é um exemplo inspirador de como a restauração ambiental pode trazer benefícios para a natureza e para as pessoas. O seu trabalho é um importante legado para o futuro do planeta.

Implicações do trabalho do casal Salgado

O trabalho do casal Salgado tem implicações positivas para a região do Vale do Rio Doce e para o Brasil como um todo.

A restauração da floresta contribui para a melhora da qualidade do ar e da água, além de ajudar a mitigar as mudanças climáticas. Também promove a biodiversidade, atraindo uma variedade de animais para a região.

O trabalho do casal Salgado também é um exemplo inspirador para outras pessoas que desejam contribuir para a sustentabilidade. Ele mostra que é possível fazer a diferença, mesmo com ações pequenas.

Como você pode ajudar?

Se você quer ajudar o trabalho do Instituto Terra, existem algumas coisas que você pode fazer:

Faça uma doação para o Instituto Terra (https://institutoterra.org/).

Participe de uma visita guiada.

Divulgue o trabalho do Instituto Terra para seus amigos e familiares.

Cada pequeno gesto pode fazer a diferença.