Idosos vivem mais felizes nestas cidades do Brasil, diz pesquisa

Um estudo divulgado pelo Instituto de Longevidade (IDL) revelou um panorama animador para os idosos no Brasil. O ranking, que leva em conta condições socioeconômicas, ambientais e de saúde, mostra que as cidades brasileiras estão cada vez mais preparadas para receber e acolher essa população.

No entanto, existem algumas que são consideradas destaques quando o assunto é qualidade de vida para os idosos. Separamos as mais bem classificadas para que você conheça.

Cidades grandes

As cidades grandes foram destaque no ranking de 2023. O Instituto atribui essa vantagem aos níveis mais altos de riqueza e de população. Isso gera bons resultados nos índices de desenvolvimento socioeconômico.

São Caetano do Sul (SP) conquistou o primeiro lugar, seguido por Vitória (ES) e Santos (SP). Essas cidades se destacaram em indicadores como expectativa de vida, saúde e economia.

Cidades médias para os idosos

As cidades médias também apresentaram bons resultados no ranking. São Lourenço (MG), Gramado (RS) e São Miguel do Oeste (SC) ocuparam as três primeiras posições.

São Lourenço se destacou na geração de oportunidade de estudo para idosos. A cidade possui um número alto de matrículas no ensino superior de pessoas acima dos 60 anos.

Gramado se destacou pelo PIB per capita e pela baixa vulnerabilidade social de idosos.

São Miguel do Oeste se destacou na saúde, com baixo número de óbitos em idosos por doenças circulatórias e metabólicas e nutricionais.

Cidades pequenas

A região Sul do Brasil ganhou destaque entre as cidades pequenas do Brasil onde idosos vivem melhor. Peritiba (SC), Rodeio Bonito (RS) e Dois Lajeados (RS) ocuparam as três primeiras posições.

Peritiba se destacou na saúde, com um bom número de leitos, procedimentos hospitalares e estabelecimentos de saúde.

Rodeio Bonito também se destacou na saúde, com um bom número de procedimentos ambulatoriais e estabelecimentos de saúde.

Dois Lajeados se destacou na saúde, com um bom número de leitos hospitalares e procedimentos ambulatoriais.

Implicações do estudo

O estudo do IDL é importante porque mostra que o Brasil está caminhando na direção certa para garantir uma melhor qualidade de vida para os idosos. As cidades brasileiras estão cada vez mais preparadas para receber e acolher essa população, oferecendo condições socioeconômicas, ambientais e de saúde adequadas.

No entanto, ainda há desafios a serem superados. O estudo aponta que as cidades pequenas ainda precisam melhorar em alguns indicadores, como educação e segurança financeira.

O IDL é um importante instrumento para orientar as políticas públicas voltadas para a população idosa. O estudo fornece informações valiosas sobre as condições de vida dos idosos nas cidades brasileiras e pode ajudar a identificar áreas que precisam de atenção prioritária.