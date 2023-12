Tesla apresenta carro elétrico de apenas 25 mil

Em uma entrevista recente com o veterano da indústria automotiva Sandy Munro, Elon Musk, CEO da Tesla, anunciou que a montadora começará a produzir seu próximo carro elétrico de US$ 25 mil na Gigafábrica de Austin, Texas.

Musk não foi específico sobre as datas de produção ou lançamento, mas disse que a Tesla está “bastante avançada” no desenvolvimento do veículo e revisa os planos de produção semanalmente.

A decisão de começar a produção em Austin antes da Gigafábrica de Berlim ou da Gigafábrica do México é baseada no tempo que levará para construir as últimas duas plantas. A Tesla planeja iniciar a produção do carro antes que as instalações europeias e mexicanas sejam concluídas, nos próximos anos.

Musk também destacou que a forma como o carro será fabricado será revolucionária e surpreenderá a todos. Ele afirmou que a tecnologia de produção será um grande avanço em comparação com as fábricas automotivas atuais.

Tesla anuncia que produzirá seu próximo carro elétrico de US$ 25 mil em Austin, Texas – imagem ilustrativa.

O que sabemos sobre o próximo carro elétrico da Tesla

O próximo carro elétrico da Tesla é esperado para ser um SUV compacto com um alcance de cerca de 250 milhas. A montadora ainda não divulgou detalhes sobre o design ou especificações do veículo, mas Musk disse que será “um carro muito legal”.

O anúncio de que a Tesla começará a produzir o carro em Austin é um sinal de que a montadora está comprometida em aumentar sua produção de veículos elétricos de baixo custo. A Tesla já vende o Model 3, que começa em US$ 46.990, mas o carro de US$ 25 mil será o primeiro veículo elétrico da montadora a ser acessível a um público mais amplo.

Veja também: Carro voador recebe certificação para ser utilizado nos EUA

Implicações para a indústria automotiva

O anúncio da Tesla é um sinal de que a indústria automotiva está se movendo para veículos elétricos de baixo custo. Outras montadoras, como General Motors, Ford e Volkswagen, também estão desenvolvendo veículos elétricos de baixo custo para competir com a Tesla.

Veja também: Carros antigos da Volkswagen terão certidão de nascimento no Brasil

O lançamento do carro de US$ 25 mil da Tesla pode ter um impacto significativo no mercado de carros elétricos. O veículo pode ajudar a popularizar os veículos elétricos e tornar mais acessível para os consumidores.

Veja também o vídeo do Cybertruck, da Tesla: