Vídeo: meteoro de 50 mil km/h cruza céus de SC e SP

Na madrugada desta quinta-feira (7), um meteoro cruzou os céus de Santa Catarina e São Paulo. O objeto foi registrado por câmeras da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (BRAMON) e estima-se que tenha viajado a cerca de 50 mil km/h, mais rápido que qualquer avião.

O meteoro foi visto por volta das 2h47 da manhã e, em Santa Catarina, foi gravado por Jocimar Justino, responsável pela estação de monitoramento em Monte Castelo (SC). Em São Paulo, o objeto foi captado por Sérgio Mazzi.

As imagens das duas câmeras foram combinadas para determinar a trajetória do meteoro, que surgiu ao sul e foi em direção ao norte. Estima-se que o objeto tenha sido iluminado por cerca de 2 segundos e tenha deixado um rastro de luz de cerca de 10 km de comprimento.

Vídeo de meteoro cruzando o céu do Brasil viraliza nas redes sociais. Confira as gravações.

O que é um meteoro?

Um meteoro é um fragmento de rocha ou metal que entra na atmosfera da Terra. Ao entrar em contato com a atmosfera, o meteoro se aquece e começa a brilhar. Esse fenômeno é conhecido como bólido.

Os meteoros são geralmente pequenos e se desintegram na atmosfera. No entanto, alguns meteoros são maiores e podem atingir a superfície da Terra. Esses meteoros são chamados de meteoritos.

Qual é a chance de avistar um meteoro?

A chance de avistar um meteoro é pequena, mas não impossível. Estima-se que uma pessoa tenha cerca de 1 chance em 100.000 de ver um meteoro em um ano.

A chance de avistar um meteoro é maior em locais com pouca poluição luminosa, como o campo ou a praia. Também é mais provável avistar um meteoro durante a madrugada ou no início da noite.

Consequências da passagem de um meteoro

A passagem de um meteoro pode causar alguns danos, dependendo do tamanho do objeto. Meteoros pequenos, que se desintegram na atmosfera, geralmente não causam danos. No entanto, meteoros maiores podem causar danos materiais, como a quebra de vidros ou a queda de árvores.

Em casos raros, meteoros maiores podem causar danos pessoais, como ferimentos ou até mesmo mortes. No entanto, esses casos são muito raros.

O meteoro de 50 mil km/h não causou danos

O meteoro que cruzou os céus de SC e SP não causou danos. O objeto foi pequeno e se desintegrou na atmosfera.

No entanto, a passagem do meteoro foi um evento raro e impressionante. O objeto foi visto por centenas de pessoas e foi registrado por câmeras da BRAMON.

O meteoro é mais um lembrete da beleza e da imprevisibilidade do universo.

Vídeo: