Volkswagen abre inscríções para curso profissional de jovens

A Volkswagen Caminhões e Ônibus está com inscrições abertas para o programa Formare, que oferece formação profissional para jovens entre 17 e 18 anos. O curso, com duração de 12 meses, prepara os participantes para atuar como Operador de Montagem de Produto na fábrica da montadora, em Resende (RJ).

Requisitos para participar

Para se inscrever no programa, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Ter nascido entre 2005 e 2006;

Não ter parentesco de primeiro grau com funcionários da Volkswagen;

Não ter feito cursos profissionalizantes anteriormente;

Estar cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio na rede pública de ensino;

Ter renda familiar per capita (por pessoa) de até um salário mínimo.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo para o programa Formare será composto por quatro etapas:

Prova escrita;

Dinâmica de grupo;

Entrevista;

Visita domiciliar.

Inscrições

As inscrições para o programa Formare estão abertas até o dia 17 de dezembro. Para se inscrever, basta acessar o site https://avaformare.org.br/cadastro/. Antes de iniciar o processo, é importante ter em mãos os dados pessoais, como CPF e RG.

Sobre o projeto

As aulas do programa Formare serão divididas entre conteúdos teóricos e práticos. Os alunos aprenderão sobre as diversas etapas do processo de produção de caminhões e ônibus, além de desenvolver habilidades comportamentais, como trabalho em equipe e resolução de problemas.

As aulas serão ministradas por colaboradores voluntários da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Oportunidade de integração ao mundo do trabalho

O programa Formare é uma oportunidade única de integração ao mundo do trabalho para jovens que buscam uma qualificação profissional. Os alunos terão a chance de conhecer as diversas carreiras disponíveis na indústria automobilística e conversar com profissionais de todas as áreas da Volkswagen.

Ex-alunos com sucesso no mercado de trabalho

O programa Formare tem um histórico de sucesso. No ano passado, oito ex-alunos do programa foram contratados pelas organizações Kroschu, Semcon, MSX, JSL e Carese. Além disso, de acordo com um estudo desenvolvido pelo Plano CDE, entre os meses de outubro e novembro de 2021, 93% dos ex-alunos do programa estão atuando formalmente no mercado de trabalho.