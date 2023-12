Bolsa Família de até R$ 1.050 começa a ser pago em dezembro

O tão aguardado pagamento do Bolsa Família, com acréscimo, de R$ 1.050 começa no próximo dia 11 de dezembro. O benefício é voltado principalmente para famílias que possuem entre seus membros crianças, adolescentes, gestantes e bebês.

O acréscimo é uma soma do valor base do auxílio junto ao Vale-Gás. No entanto, é preciso salientar que se a família não possuir em seu núcleo componentes que atendam a esses requisitos, ou ainda, o Vale-Gás, pode ser que a cifra total não seja concedida.

O valor do benefício fica disponível para movimentação durante o período de quatro meses subsequentes ao lançamento.

Bolsa Família de dezembro terá acréscimo e valor pode surpreender as expectativas de muitas pessoas; confira os detalhes.

Regras do Bolsa Família

Para receber o Bolsa Família, as famílias participantes devem cumprir alguns compromissos na área de saúde e educação. Entre eles estão:

Acompanhamento pré-natal;

Cumprimento do calendário de vacinação nacional;

Avaliação constante do estado nutricional para crianças com até 7 anos;

Garantia de frequência escolar mínima – 60% para crianças entre 4 e 5 anos e 75% para os beneficiários de 6 a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica;

A família deve manter atualizado o Cadastro Único a cada 24 meses.

Benefícios do Bolsa Família

Ainda que haja possibilidade de novas definições, no momento o Governo Federal mantém a seguinte estrutura para o Bolsa Família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da família;

Benefício Complementar (BCO): Assegura que todas as famílias no programa recebam pelo menos R$ 600;

Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que os beneficiários não recebam menos do que recebiam no programa anterior, o Auxílio Brasil. Este benefício está confirmado até maio de 2025;

Benefício Primeira Infância (BPI): Acrescenta R$ 150 para cada criança de zero a sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Adiciona R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Concede R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz), com início das transferências em setembro.

Como consultar os valores

Os participantes do Bolsa Família, incluindo aqueles que recebem o adicional de R$ 1.050, podem conferir os valores por meio do aplicativo do programa e também no Portal Cidadão da Caixa. Adicionalmente, podem buscar informações ligando para o número 111, serviço destinado especificamente aos beneficiários.

Impactos do acréscimo de R$ 1.050

O acréscimo de R$ 1.050 no Bolsa Família é uma medida importante para ajudar as famílias mais vulneráveis a enfrentar a inflação e a crise econômica. O benefício deve beneficiar cerca de 18 milhões de pessoas.

Segundo estimativas do Ministério da Cidadania, o acréscimo deve elevar a renda média das famílias beneficiárias em cerca de 30%. Isso deve contribuir para melhorar a qualidade de vida das famílias e reduzir a pobreza e a desigualdade no país.

O acréscimo também deve ter um impacto positivo na economia, estimulando o consumo e a geração de emprego.