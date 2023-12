Siga o trenó na atualização de Natal do Waze e veja onde vai dar

O mês de dezembro é conhecido pelas festividades natalinas, que trazem alegria e magia para pessoas de todas as idades. Para celebrar a data, o Waze, aplicativo de navegação por GPS mais popular do Brasil, lançou uma novidade que promete deixar as viagens dos usuários ainda mais especiais: a voz do Papai Noel.

Waze com voz do Papai Noel: uma viagem natalina mais divertida e segura. Tem até o trenó para ser seguido no mapa do app de GPS.

Como funciona a novidade do Waze de Natal

Para ativar a voz do Papai Noel no Waze, basta seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo do Waze. Toque no ícone do menu, no canto superior esquerdo da tela. Selecione “Dirija com Papai Noel”.

Após selecionar a opção, o Papai Noel começará a guiar suas viagens com sua voz característica. Ele também fornecerá comentários, alertas e notícias sobre o período natalino.

Veja também: Aprenda a ativar IA do Google em seu aplicativo e navegador

Além da voz do Papai Noel, o Waze também oferece outras personalizações para o Natal, como:

Ícone do trenó como ícone do perfil

Humor natalino no mapa

Para alterar o ícone do perfil, siga os seguintes passos:

Abra o aplicativo do Waze. Toque no ícone do menu, no canto superior esquerdo da tela. Selecione “Configurações”. Toque em “Exibição no mapa”. Selecione “Ícone do veículo”.

Para alterar o humor no mapa, siga os seguintes passos:

Toque no seu perfil, no canto superior direito da tela. Toque no seu nome. Selecione “Humor”.

Veja também: Tesla apresenta carro elétrico de apenas 25 mil

Benefícios

A voz do Papai Noel no Waze traz uma série de benefícios para os usuários, incluindo:

Mais diversão: a voz do Papai Noel é uma forma divertida e original de tornar as viagens mais alegres.

a voz do Papai Noel é uma forma divertida e original de tornar as viagens mais alegres. Mais segurança: os comentários e alertas do Papai Noel podem ajudar os motoristas a ficarem mais atentos à direção.

os comentários e alertas do Papai Noel podem ajudar os motoristas a ficarem mais atentos à direção. Mais informação: as notícias sobre o Natal fornecidas pelo Papai Noel podem ajudar os motoristas a se manterem atualizados sobre as festividades.

as notícias sobre o Natal fornecidas pelo Papai Noel podem ajudar os motoristas a se manterem atualizados sobre as festividades.

A voz do Papai Noel no Waze é uma novidade que promete deixar as viagens dos usuários ainda mais especiais. Com sua voz característica e seu bom humor, o Papai Noel pode ajudar a tornar as viagens mais divertidas, seguras e informativas.