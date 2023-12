Asteroide atingiu a Terra há 789 mil ano; cratera é encontrada

Um estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences revelou a localização de uma cratera de asteroide no sul de Laos, no Sudeste Asiático. O impacto do corpo celeste, que ocorreu há cerca de 789 mil anos, foi tão devastador que espalhou tectites, rochas negras de vidro, por milhares de quilômetros.

As tectites são formadas quando o impacto de um asteroide ou cometa derrete a crosta terrestre. Elas são geralmente pequenas, com cerca de alguns centímetros de diâmetro, mas podem chegar a um metro de largura.

No caso do Laos, as tectites foram encontradas em Madagascar, na África, e na Antártica. Elas são recentes o suficiente para ainda serem visíveis em muitos lugares, o que ajudou os pesquisadores a mapear o local da colisão.

Cratera escondida há milênios

A combinação de condições geológicas, floresta tropical densa e uma das nações mais isoladas politicamente do mundo é provavelmente o que manteve o local escondido por tanto tempo. Além disso, munições não detonadas dificultaram o trabalho de campo por décadas após as guerras da região.

Os pesquisadores acreditam que o asteroide tinha cerca de 100 metros de diâmetro e impactou a Terra a uma velocidade de cerca de 20 quilômetros por segundo. O impacto causou um terremoto de magnitude 7,8 e uma onda de choque que se espalhou por todo o mundo.

As consequências do impacto foram devastadoras para a região do Sudeste Asiático. A cratera tem cerca de 10 quilômetros de diâmetro e foi formada por uma explosão equivalente a 100 milhões de toneladas de TNT.

O impacto causou um incêndio florestal que durou meses e despejou bilhões de toneladas de poeira na atmosfera. A temperatura global caiu e o clima se tornou mais frio por milhares de anos.

O estudo dos impactos de asteroides é importante para entender os riscos que esses corpos celestes representam para a Terra. O impacto do asteroide no Laos é um lembrete de que mesmo os asteroides menores podem causar danos catastróficos.

Implicações do estudo

O estudo do impacto do asteroide no Laos tem implicações importantes para a compreensão dos riscos que esses corpos celestes representam para a Terra.

O estudo mostra que os asteroides podem espalhar tectites por milhares de quilômetros. Isso significa que é possível encontrar evidências de impactos de asteroides em locais distantes do local do impacto.

O estudo também mostra que os impactos de asteroides podem ter consequências devastadoras para o meio ambiente. O impacto no Laos causou um incêndio florestal que durou meses e despejou bilhões de toneladas de poeira na atmosfera.

Essas descobertas reforçam a importância da pesquisa sobre os impactos de asteroides. É necessário desenvolver estratégias para proteger a Terra desses perigos.

