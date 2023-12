13º do Bolsa Família: qual foi a decisão? Cai em dezembro ou não

Se você é beneficiário do programa Bolsa Família, sabe o quão crucial é manter-se atualizado sobre cada alteração e novidade do programa, principalmente quando se fala no aguardado 13º salário. Existem questões orbitando o tema, criando um mix de informações variadas e, por vezes, confusas. Mas, qual é a verdade por trás de tudo isto? O 13º do Bolsa Família será liberado em dezembro ou não?

Entenda, neste texto, os acontecimentos recentes e a decisão final sobre essa relevante questão. Com esse artigo, pretendemos esclarecer suas dúvidas e mantê-lo informado sobre seus direitos, para que não perca nenhuma oportunidade ou benefício. Vamos lá?

Bolsa Família começará a ser pago em breve em dezembro às famílias brasileiras beneficiárias. (Créditos: @jeanedeoliveirafotografia/ noticiasdamanha.com.br)

O Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa do governo federal brasileiro, instituído em 2003, que transfere recursos diretos para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. Seu propósito é combater a situação de vulnerabilidade e reduzir as desigualdades sociais, especialmente quando relacionadas ao acesso à educação, saúde, alimentação e outros direitos básicos.

O Bolsa Família tem valores variáveis de acordo com a situação de cada família. Existem quatro categorias de benefícios: o básico, o variável, o variável jovem e o para superação da extrema pobreza. O benefício básico, voltado para famílias em extrema pobreza, tem um valor de R$ 89,00. Os benefícios variáveis, destinados a famílias com gestantes, nutrizes (mães que amamentam), crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, podiam chegar até R$ 205,00 por família.

Ademais, o benefício variável vinculado ao adolescente, para famílias com adolescentes de 16 e 17 anos, é de R$ 48,00 por adolescente, até o limite de dois por família. E o benefício para superação da extrema pobreza complementa renda de famílias em extrema pobreza até alcançar o valor mínimo de R$ 89,00 por pessoa. Toda família, obrigatoriamente, recebe no mínimo R$ 600,00 do Bolsa Família.

Decisão Final: O 13º do Bolsa Família em Dezembro

Agora, vamos falar do que realmente interessa: a decisão final sobre o 13º do Bolsa Família.

O 13º do Bolsa Família é um pagamento adicional feito aos beneficiários do programa Bolsa Família, geralmente no final do ano. Foi instituído com o objetivo de auxiliar financeiramente as famílias de baixa renda na época de maior demanda de despesas, normalmente em dezembro.

Esse pagamento funciona de maneira similar ao 13º salário pago aos trabalhadores formais, ou seja, é uma renda extra. O valor do 13º do Bolsa Família corresponde ao dobro do benefício mensal que a família está acostumada a receber.

A resposta sobre o pagamento de 2023, infelizmente, pode não ser a que muitos esperavam. Segundo os últimos anúncios do governo, o 13º do Bolsa Família, que seria liberado em dezembro, não deve ser pago este ano. Porém, o benefício será pago normalmente, do dia 11 de dezembro ao dia 22 de dezembro.

A razão para isso é a restrição orçamentária enfrentada atualmente. Compreendemos o quanto isso pode impactar diversas famílias que contam com este dinheiro extra para fechar as contas do ano, fazer compras natalinas, ou simplesmente para ter um fim de ano mais tranquilo. Enquanto aguardamos mais notícias, mantenha-se atualizado e acompanhe de perto as novidades.

