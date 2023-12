WhatsApp lança mensagens de voz de visualização única

O WhatsApp lançou, nesta quinta-feira (7), um novo recurso que permite que mensagens de voz sejam reproduzidas apenas uma vez. A funcionalidade, similar à que permite que imagens e vídeos sejam visualizados em uma só oportunidade, estará disponível globalmente nos próximos dias.

Com o novo recurso, os usuários poderão compartilhar informações confidenciais por mensagem de voz com mais tranquilidade. Por exemplo, é possível enviar os dados do cartão de crédito para um amigo ou planejar uma surpresa sem se preocupar com a possibilidade de que as mensagens sejam compartilhadas com outras pessoas.

Mensagens de voz que desaparecem após uma reprodução podem ser usadas para compartilhar informações confidenciais

Para enviar uma mensagem de voz de visualização única, basta tocar no ícone de microfone e selecionar a opção “Visualização única”. O arquivo de mídia não será salvo no smartphone do usuário e não será possível encaminhar, salvar, favoritar nem compartilhar.

A pessoa que recebe a mensagem também será informada de que ela só pode ser reproduzida uma vez. Se ela não abrir a mensagem até 14 dias após o envio, o arquivo de mídia ficará indisponível na conversa.

O WhatsApp ressalta que as mensagens de voz também são protegidas pela criptografia de ponta-a-ponta, o que significa que apenas o remetente e o destinatário podem visualizar o conteúdo.

Mais novidade em breve:

Atualmente, o WhatsApp permite compartilhar a tela do celular em chamadas de vídeo, mas apenas de aplicativos, planilhas e outros itens. Com a nova função, será possível compartilhar também vídeos e áudios que estejam sendo reproduzidos no dispositivo.

Ativar a função

Para ativar a função, basta tocar no botão de compartilhamento de tela durante uma chamada de vídeo. Uma mensagem aparecerá na tela informando que o áudio que estiver sendo reproduzido no dispositivo também será compartilhado com os outros participantes da chamada.

Limitações do WhatsApp na nova função

A função só funcionará em chamadas de vídeo. Não será possível compartilhar vídeos ou áudios em chamadas de voz. Além disso, a função ainda está em desenvolvimento e não tem data de lançamento definida.

Expectativa do WhatsApp

A expectativa é que a função seja lançada em breve, já que ela foi encontrada na versão Beta do WhatsApp 23.12.0.74. Quando liberada, a função deve estar disponível para todos os usuários do aplicativo.

Benefícios

A nova função pode ser útil para diversos fins, como:

Compartilhar vídeos ou músicas com os amigos durante uma chamada de vídeo.

Dar aulas ou palestras online, compartilhando a tela do computador e o áudio do professor.

Realizar reuniões de negócios, compartilhando apresentações e outros arquivos.