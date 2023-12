Selic a 11,25%, quais ações podem render um bom dinheiro

Com a perspectiva de juros baixos e inflação controlada, os ativos de risco brasileiros, como as ações, podem ter um desempenho positivo em 2023.

Após uma série de altas consecutivas, a taxa básica de juros (Selic) deve iniciar um ciclo de queda em 2023. O Copom, que define a Selic, já sinalizou que deve cortar a taxa em 0,5 ponto percentual nas duas próximas reuniões, o que a levaria a 11,25% ao ano.

Essa redução dos juros é positiva para os ativos de risco, como as ações, porque torna o crédito mais barato e incentiva os investimentos. Além disso, a inflação também deve cair em 2023, o que também é positivo para o mercado de ações.

Ações baratas e com potencial de valorização podem render bons frutos para o investidor, afirmam os especialistas sobre o futuro breve.

Entenda

Segundo o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, a inflação deve ficar em 4,53% em 2023, abaixo da meta de 3,5%. Essa é a terceira semana seguida em que os economistas reduzem a previsão para o IPCA no país.

Com juros baixos e inflação controlada, as ações brasileiras podem se tornar mais atrativas para os investidores estrangeiros. Isso porque, com os juros mais baixos nos Estados Unidos, os investidores estrangeiros estão buscando oportunidades de investimentos em outros países, como o Brasil.

Além disso, as empresas brasileiras também podem se beneficiar do cenário econômico mais favorável. Com juros baixos, as empresas têm mais facilidade de investir e expandir seus negócios. Isso pode levar a um aumento da lucratividade das empresas, o que pode impulsionar o preço das ações.

Ações recomendadas para comprar

Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus Research, segundo o site Exame, recomenda as seguintes ações brasileiras para comprar em 2023:

Vale (VALE3): a maior mineradora do mundo, que produz commodities cotadas em dólar.

Weg (WEGE3): fabricante de equipamentos eletroeletrônicos, com forte crescimento de vendas no exterior.

Petrobras (PETR4): maior empresa do Brasil, com forte geração de caixa e potencial de alta da commodity petróleo.

Banco do Brasil (BBAS3): maior banco do Brasil, com forte crescimento de receitas e lucros.

Itaú Unibanco (ITUB4): maior banco privado do Brasil, com forte crescimento de receitas e lucros.

Essas ações são negociadas atualmente por valores atrativos e têm potencial de valorização significativa no curto/médio prazo.

Com juros baixos e inflação controlada, o cenário é positivo para os ativos de risco, como as ações. As ações brasileiras podem se tornar mais atrativas para os investidores estrangeiros e as empresas brasileiras podem se beneficiar do cenário econômico mais favorável.

No entanto, é importante lembrar que o mercado de ações é volátil e que é sempre importante fazer uma análise cuidadosa antes de investir.