Como encontrar passagem de avião barata no final do ano

Viajar para o exterior ou para algum paraíso tropical em terras brasileiras é o desejo da maioria das pessoas que trabalhou o ano todo e busca, nesta reta final de 2023, um merecido descanso. A boa notícia é que após sucessivos aumentos, o preço da passagem de avião registrou uma queda de 18%, segundo pesquisada divulgada pelo KAIAK. Acompanhe a leitura, a seguir, e saiba os destinos mais em conta para viajar no Natal e Réveillon.

Preço das passagens de avião teve queda de 18% no final do ano. — Foto: Reprodução / Pexels

Economize em sua viagem

Recentemente, tem sido comum ouvir que os preços das passagens aéreas estão sempre aumentando, não é mesmo?

No entanto, recentemente surgiu uma notícia animadora: de acordo com uma pesquisa realizada pelo KAYAK, os tickets aéreos para viagens de Natal e Ano Novo no Brasil estão, em média, 18% mais acessíveis.

Não se trata de uma pegadinha. O levantamento aponta que as cidades que lideram a redução nos valores são Florianópolis, com uma queda de 32%, seguida por Porto Alegre, com uma baixa de 30%, e o Rio de Janeiro, que registrou uma redução de 25% no preço das passagens.

Acompanhe a leitura, a seguir, e entenda o que está por trás desta queda, além de como economizar ainda mais na hora de comprar sua passagem áerea.

Desvendando os motivos por trás da queda nos preços

Para compreendermos melhor os fatores que contribuíram para essa redução, Gustavo Vedovato, country manager do KAYAK no Brasil, destaca alguns pontos.

Vedovato comenta que a oscilação internacional do preço do combustível, a taxa de câmbio, oferta e demanda para um trecho específico, a data da viagem, os aeroportos de origem e destino, e a configuração das malhas aéreas são fatores que impactam diretamente nos valores das passagens.

Recentes cortes no preço do querosene de aviação, que ficou 25% mais barato nas refinarias da Petrobras, e a isenção das companhias aéreas do pagamento de PIS/Cofins até o final de 2026, conforme aprovado pela Medida Provisória, também contribuíram para a redução dos custos das companhias aéreas.

Com a economia média de 18% nas passagens, os viajantes podem aproveitar para realizar um passeio mais especial ou até mesmo antecipar despesas da viagem.

Confira 5 dicas para economizar em sua passagem aérea

Letícia Camargo, planejadora financeira CFP pela Planejar, destaca que se o valor poupado já estava reservado para a viagem, essa é uma excelente oportunidade de explorar atividades de lazer que não cabiam no orçamento original.

Além disso, a especialista sugere a possibilidade de antecipar despesas ou destinar os recursos para outros objetivos importantes, como a compra da casa própria ou a aquisição de um novo veículo. A seguir, confira mais dicas da especialista para economizar na compra da sua passagem de avião.

Planejamento em 60 dias para uma viagem de fim de ano barata

Se organizar direitinho, é possível, sim, realizar uma viagem de fim de ano. Mariana Banja, planejadora financeira, destaca que ter mais tempo proporciona maior poder de negociação e melhores preços.

A planejadora também sugere o uso de ferramentas gratuitas que ajudam a comparar preços e indicam o melhor momento para comprar, considerando a origem e o destino escolhidos.

Pontos principais para incluir no orçamento de viagem

Preparar uma planilha é essencial para organizar os gastos de uma viagem. Itens primordiais incluem transporte, estadia, alimentação, passeios, compras/lembrancinhas e uma reserva para emergências.

A planejadora financeira Letícia destaca a importância de estabelecer uma meta de poupança até a viagem, considerando o curto prazo.

Investir para a viagem em 60 dias

Ainda há tempo para investir e garantir uma rentabilidade, mesmo que em um curto período. Letícia sugere a busca por ativos de renda fixa devido à sua rentabilidade previsível.

Ativos como Tesouro Selic, Fundos DI com taxa zero ou CDBs de grandes bancos com liquidez diária são opções viáveis para esse objetivo.

Pagamento à vista ou parcelado: depende do perfil do viajante

A decisão entre pagar à vista ou parcelar passagens e hospedagens depende do perfil e do dinheiro em caixa do viajante.

Mariana Banja ressalta que se o dinheiro já estiver reservado e o viajante prefere a satisfação do pagamento à vista, essa é uma opção válida. No entanto, Letícia Camargo lembra que, geralmente, não há desconto para pagamento à vista, e parcelar pode ser financeiramente vantajoso.

Itens essenciais na mala de viagem

Rafael Lima, da Polera Viagens, destaca a importância de preparar as malas com antecedência. Itens essenciais incluem remédios, produtos de higiene pessoal, garrafinha de água, saco plástico, capa de chuva, toalhas de microfibra, carregador de celular portátil e adaptador de tomada universal.

Esses itens garantem uma viagem mais confortável e prevenida para possíveis emergências. Em resumo, com planejamento e organização, ainda há tempo para garantir uma viagem de fim de ano mais acessível. Aproveite as oportunidades e boa viagem!

Quer saber mais dicas de economia na hora de comprar sua passagem aérea? Assista ao vídeo abaixo e confira!

