Simpatias para sair da friendzone em 2024

Mais um longo ano está muito perto de terminar, e muitas pessoas aproveitam a ocasião para uma retrospectiva do que passaram e neste período percebem que não tiveram uma sorte considerável no amor. No entanto, se o desejo é mudar esta realidade em 2024, existem simpatias que prometem te ajudar a mudar esta realidade e finalmente encontrar a sua cara-metade. Siga a leitura para mais detalhes.

Vale tudo no amor

No universo das relações, muitos já se viram na encruzilhada de desejos não correspondidos, presos na temida “friendzone”.

No entanto, para aqueles que buscam uma guinada amorosa, existem rituais, popularmente conhecidos como simpatias, que prometem transformar amizade em namoro de uma vez por todas. Continue lendo, a seguir, e saiba mais sobre os truques que podem mudar a sua sorte.

Conheça 5 simpatias infalíveis para sair da friendzone

Se você se encontra na situação mencionada acima, certamente vai precisar conhecer as quatro simpatias infalíveis que podem fazer a mágica acontecer. Veja, em detalhes, logo abaixo.

Simpatia da maçã para o amor florescer

Para essa simpatia, você precisará de:

2 maçãs vermelhas

Açúcar

Canela em pó

Cravos da índia

Prato branco

Vela azul

Vela branca

Caneta vermelha

Papel

Inicie escrevendo os nomes seu e do pretendente em um papel vermelho. Coloque-o sobre um prato branco junto com as maçãs. Polvilhe açúcar e canela nas maçãs, mentalizando uma vida a dois adocicada. Adicione cravos da índia para finalizar.

Ao lado, acenda velas branca e azul, rezando por momentos felizes ao lado da pessoa amada. Ao término da oração, polvilhe açúcar nas velas. Após queimarem completamente, enterre a simpatia sob uma árvore florida.

Simpatia com foto para alinhar vibrações amorosas

Para essa simpatia, você precisará de:

3 velas vermelhas

Foto do amado

Copo

Água

Açúcar

Prato

Disponha a foto do amado no centro de um prato e circunde-a com velas vermelhas. À direita, coloque um copo com água pela metade, acrescentando uma colher de açúcar.

Em uma oração, peça por vibrações amorosas sincronizadas, para que a amizade se transforme em namoro. Permita que as velas queimem por completo.

Simpatia para atrair o amor de um amigo

Para essa simpatia, você precisará de:

Papel

Caneta vermelha

Lápis de cor vermelho

Tesoura

Fósforo

Comece escrevendo o nome do amigo desejado em um papel vermelho. Recorte em formato de coração, pinte-o totalmente de vermelho e, em seguida, queime-o. As cinzas devem ser depositadas em um vaso de margaridas brancas, símbolo do florescer do amor.

Simpatia da margarida para desabrochar o romance

Para essa simpatia, você precisará de:

Vaso de margaridas brancas

Papel branco

Copo

Caneta vermelha

Vela branca

Água e açúcar

Escreva os nomes seu e do amigo em um papel e dobre-o sete vezes. Enterre o papel no vaso de margaridas.

Em outro papel, coloque água com açúcar em um copo e acenda uma vela branca entre o copo e o vaso. Deixe a vela queimar completamente e descarte o ritual, mantendo apenas o vaso de margaridas.

Em nome do amor

Estas simpatias, baseadas em tradições populares, prometem auxiliar na transição de amizade para romance. Experimente e permita que o amor floresça em sua vida!

