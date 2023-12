Melhores trabalhos para quem quer mudar de carreira, segundo especialistas

A maioria das pessoas passam quase metade da sua vida no trabalho, então, fazer algo que gosta é de suma importância, caso contrário, ela será infeliz por quase toda a vida. E com isso, é normal que algumas pessoas decidam mudar de carreira no meio da caminhada, em busca da felicidade e quem sabe de um salário melhor. Dito isso, especialistas fizeram uma seleção com os melhores trabalhos para quem almeja mudar de emprego, confira.

Confira quais os melhores trabalhos para quem busca mudar de carreira | Imagem de Robin Higgins por Pixabay

Características de um trabalho que proporciona felicidade

Como salientado, o trabalho consome uma boa parte da vida das pessoas, devido a isso, é normal que com os anos, o dinheiro não seja algo tão essencial, mas a felicidade proporcionada ao trabalhar também. Por isso, o escritor já falaria “quem ama o que faz, não precisa trabalhar”.

E segundo alguns especialistas, após entrevistas realizadas com voluntários, há algumas características comuns aos trabalhos que trazem felicidade, a saber:

Empregos que a pessoa precisa cuidar da segurança e do bem-estar de terceiros, quem realiza essas funções, sente uma sensação de alegria;

Empregos que possibilitam a interação com terceiros, em diversos contextos;

Emprego que os pilares são a troca de ideias e a construção de relações profissionais com outras pessoas.

7 empregos que mais proporcionam felicidade

Conselheiro

Quem realiza essa profissão precisa ter em mente que seu principal papel será orientar pessoas em momentos difíceis de suas vidas, mas isso, no longo prazo, acaba trazendo um sentimento de realização.

Escritor

Já os escritores, conseguem ganhar dinheiro escrevendo, isto é, utilizando sua liberdade de expressão, por isso, eles geralmente são bem realizados também.

Bombeiro

Já os bombeiros são bastante requisitados em momentos de extremo perigo ou risco de vida, para que eles consigam salvar as pessoas que estão precisando. Por isso, quem é bombeiro sempre possui um grande orgulho da profissão.

Padre ou pastor

Ser um sacerdote espiritual pode ser difícil, uma caminhada árdua. Mas ajuda as pessoas a encontrarem um propósito de vida através da vida espiritual acaba sendo bastante gratificante.

Fotógrafo

Quem captura as fotos também possui uma grande paixão pela profissão, pois é a chance que há de conhecer vários lugares e paisagens e além disso, ganhar por isso.

Assistente social

Ainda utilizando a questão de ajudar outras pessoas e contribuir para o bem-estar delas, o assistente social possui essa missão, auxiliar comunidades e pessoas que vivem em realidades complicadas.

Professor de jardim de infância

Por fim, há os professores das fases iniciais de cada pessoa, é quase certo que a maioria dos profissionais atuais já foram ensinados no jardim de infância. Então, saber disso, acaba trazendo uma grande felicidade para estes profissionais.

