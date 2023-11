As coisas mudam! Igreja evangélica monta estúdio de tatuagem em evento

Ter uma tatuagem nos dias de hoje pode ser algo normal e até uma moda, no entanto, quando se trata de algumas denominações religiosas, o tabu permanece e pode gerar grandes polêmicas, como foi o caso ocorrido dentro de um templo religioso e que rapidamente viralizou nas redes, após um inusitado vídeo ser compartilhado. Siga a leitura abaixo e entenda mais detalhes sobre o caso.

Igreja evangélica causa polêmica ao montar estúdio de tatuagem dentro do templo religioso. — Foto: Montagem / Reprodução

Polêmica religiosa

Na manhã da última terça-feira (28), um vídeo surpreendente ganhou destaque nas redes sociais, revelando um pastor exibindo orgulhosamente sua mais recente tatuagem.

As imagens mostram o líder religioso em um ambiente inusitado: um estúdio de tatuagem improvisado dentro da igreja. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes.

Entenda o caso

Enquanto uma jovem brinca descontraidamente com ele, questionando sobre o local da tatuagem, o pastor revela que a arte foi feita durante a “Conferência Relevans 2023”, um congresso de jovens promovido pela Relevans Church.

O evento, ocorrido nos dias 25 e 26 de novembro, teve como sede a Relevans Church São Paulo, situada na Av. Antártica, 92 – Água Branca-SP.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O vídeo, inicialmente compartilhado pelo perfil “Crente Aranha” no Instagram, rapidamente viralizou, causando uma ampla variedade de reações dos internautas. Na descrição, uma provocante frase: “Nem só de coxinha vive a cantina da igreja”.

Debate na internet: Opiniões divididas entre os internautas

A publicação incitou uma intensa discussão entre os usuários, dividindo as opiniões sobre a atitude do pastor. Um seguidor argumentou: “Se você é cristão e está usando Levítico para criticar isso, você tem probleminha”.

Já outro expressou: “Hoje a gente começa a entender por que Deus irá abreviar o tempo do fim. Lamentável, não pela tatuagem, mas pelo contexto”.

Até o momento, o pastor em questão permanece sem identificação, assim como a confirmação se o episódio ocorreu na sede da Relevans Church em São Paulo ou em uma de suas filiais no estado.

O que diz o cristianismo sobre a tatuagem?

Em termos gerais, o cristianismo não possui uma posição uniforme em relação à tatuagem. As opiniões sobre tatuagens entre os cristãos podem variar consideravelmente de acordo com a denominação, interpretação das escrituras e crenças individuais.

Alguns cristãos argumentam que as passagens do Antigo Testamento, como as encontradas no livro de Levítico 19:28, que proíbem cortes no corpo por causa dos mortos, são aplicáveis às tatuagens. No entanto, outros cristãos interpretam essas passagens como sendo específicas para práticas culturais da época e não diretamente relacionadas às tatuagens modernas.

Muitas denominações cristãs não têm uma posição oficial sobre tatuagens, deixando a decisão ao critério pessoal de seus membros.

Outras, por outro lado, podem ter interpretações mais conservadoras que desencorajam ou proíbem explicitamente tatuagens, muitas vezes as associando a preocupações sobre modéstia, vaidade ou alteração do corpo, que é visto como um templo do Espírito Santo.

É importante notar que as visões individuais sobre tatuagens entre os cristãos podem variar amplamente, e a abordagem de uma igreja específica pode não refletir as crenças de todos os seus membros.

Desta forma, é sempre recomendável buscar a orientação do líder espiritual ou consultar as doutrinas específicas de uma denominação em particular para obter uma compreensão mais precisa de sua posição em relação a tatuagens.

A pergunta que não quer calar: cristão pode fazer tatuagem? Assista ao vídeo abaixo e saiba mais detalhes.

