Quer alugar uma árvore de Natal? Prepare-se para gastar até R$ 15 mil

Com o fim de 2023 cada vez mais próximo, crescem as expectativas pelas celebrações natalinas e, como já é tradição, o momento de montar a árvore de Natal é comemorado por muitos e um trabalho a mais para outros. No entanto, empresas brasileiras estão oferecendo o serviço de aluguel de árvores com montagem e decoração inclusas. Continue a leitura a seguir, e entenda mais detalhes sobre o diferente serviço.

Seguimento de aluguel de árvores de Natal cresce no país, com valores que podem chegar a R$ 15 mil. — Foto: Reprodução

Seu natal mais salgado

As tradicionais árvores de Natal, há muito tempo símbolos incontestáveis da festa, estão passando por uma transformação nos últimos anos.

Não são apenas objetos decorativos; tornaram-se protagonistas de um novo mercado que vai além das vendas, apostando no aluguel de enfeites e decorações natalinas.

Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre a nova opção para garantir o carro-chefe da sua decoração natalina.

Árvores alugadas podem custar até R$ 15 mil

Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, uma empresa especializada atua nesse nicho há quatro anos, proporcionando aos clientes uma experiência única. Com uma gama variada de opções, desde árvores modestas a verdadeiros cenários natalinos, os valores oscilam entre R$ 1,8 mil e R$ 15 mil.

Erivelton Vieira, proprietário da empresa, destaca a proposta inovadora: “A ideia é trazer a atmosfera de um shopping para dentro da casa das pessoas. O cliente escolhe o tamanho e pode optar por desde árvores convencionais até cenários completos, incluindo projetos de iluminação. Uma decoração completa para uma residência pode atingir cerca de R$ 15 mil.”

Em Taubaté, outra iniciativa, que teve início no ano passado, oferece pinheiros decorativos com alturas que variam de 1,5 a 2,40 metros, com preços que vão de R$ 900 a R$ 2,3 mil.

“Trabalhamos com árvores iluminadas com leds, e o cliente tem a opção de escolher a cor. A árvore de 1,5 m custa R$ 900; a de 1,8 m sai por R$ 1,5 mil; a de 2,1 m custa R$ 1,9 mil, e a maior, de 2,4 m, pode ser alugada por R$ 2,3 mil. Elas permanecem 40 dias na casa de quem aluga,” destaca uma funcionária da loja.

Projeto de decoração personalizado

Para garantir que a decoração harmonize com a residência do cliente, a empresa de Erivelton oferece uma equipe que avalia o local a ser decorado, seja por meio de fotos ou visitas presenciais.

Após a definição, a montagem é agendada, e o locatário pode escolher participar ou não do processo. Famílias com crianças, em especial, têm a opção de envolver os pequenos na montagem, contando com uma equipe especializada para tornar o momento ainda mais especial.

O empresário explica que o processo começa com o agendamento, seguido pela visita de uma equipe à casa do cliente. Nesse momento, a equipe realiza a montagem completa da decoração, deixando tudo pronto, e retorna em janeiro para efetuar a desmontagem.

Destaca-se a atenção especial para situações envolvendo crianças, para as quais a empresa dispõe de uma equipe especializada.

O cliente informa previamente, sem custos adicionais, e a equipe capacitada permite a participação das crianças, que demonstram gostar e desejam estar envolvidas nesse momento. Contudo, caso o cliente prefira, a empresa oferece a opção de realizar toda a montagem.

O empresário destaca, além da montagem personalizada, a praticidade proporcionada pelo serviço de aluguel. Ele ressalta que a vantagem está em permitir que a pessoa gaste menos do que compraria as decorações, ao mesmo tempo em que tem a flexibilidade de escolher uma árvore nova, uma cor diferente ou modelos diversos a cada ano.

Erivelton enfatiza ainda que o processo é livre de bagunça, eliminando a necessidade de se preocupar com armazenamento, montagem ou desmontagem.

Praticidade valorizada pelos clientes

Gisele Nascimento, moradora de São José dos Campos, optou pelo aluguel de decoração de Natal pela primeira vez neste ano. Ela elogia a opção, destacando sua praticidade para quem tem uma rotina agitada.

“Achei vantajosa a locação devido à praticidade, pois, com a correria do dia a dia entre trabalho e estudos, não tenho tempo para procurar árvores e decorações de Natal em lojas. Com a empresa, eles montam, decoram e, após dois meses, retornam para desmontar. Ou seja, não tenho trabalho algum,” afirma.

Gisele escolheu uma decoração com personagens de desenhos, que inclui pelúcias na temática vermelha. Ela destaca a possibilidade de inovar a cada ano, escolhendo diferentes cores, árvores e temas, sem ficar presa ao que já possui em casa.

“As árvores são incríveis. Este ano, escolhi da Minnie, e nos próximos anos posso optar por outra decoração! Isso é muito legal e interessante, pois se comprássemos uma decoração, teríamos que armazenar em algum lugar e usar nos próximos anos,” conclui.

O mercado de árvores de Natal alugadas surge como uma alternativa prática e inovadora, conquistando clientes que buscam uma celebração natalina personalizada e livre de preocupações logísticas.

*Com informações do g1.

