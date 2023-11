Salário de R$ 4,5 mil! Concurso abre 800 vagas; prazo acaba em dezembro

Em anúncio recentemente divulgado, uma cidade localizada na região Centro-Oeste do país, abriu inscrições para um concurso público com 200 vagas para início imediato e 600 para formação de cadastro reserva, para graduados do ensino fundamental ao ensino superior. Continue lendo, a seguir, e saiba mais detalhes sobre prazo para inscrição e datas de provas.

Sua chance de estabilidade

Em meio a um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e com remunerações um tanto desiguais, brasileiros têm se deparado com a necessidade de se qualificarem para ter o chamado emprego dos sonhos.

Para muitos, esta definição pode estar bem representada em concursos públicos, onde há garantia de bons salários e benefícios, além da estabilidade profissional tão almejada. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre um concurso recém anunciado na região Centro-Oeste do país.

Itumbiara abre vagas com salário de R$ 4,5 mil

A administração municipal de Itumbiara, município situado na região sul de Goiás, iniciou na última terça-feira (28) o período de inscrições para um certame público que oferta 800 vagas, com remunerações aproximadas de R$ 4,5 mil.

As posições disponíveis abrangem diversos níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior. As inscrições, que seguem até 21 de dezembro de 2023, podem ser realizadas por meio do site do Instituto Verbena, vinculado à Universidade Federal de Goiás (UFG).

Novo edital publicado após adiamento pelo TCM

O edital atualizado foi publicado em outubro, após um adiamento em agosto, quando o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM) emitiu novas recomendações ao Instituto Verbena, responsável pela execução do concurso, solicitando ajustes.

Ao todo, são disponibilizadas 200 vagas de início imediato e 600 para formação de cadastro reserva. As taxas de inscrição variam de R$ 60 para ensino fundamental, R$ 100 para ensino médio e técnico, a R$ 120 para ensino superior.

Diversidade de Vagas e Remunerações

Dentre as oportunidades apresentadas, destacam-se cargos como auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de farmácia, recepcionista, técnico de contabilidade, fiscal ambiental, fiscal de tributos, professor, entre outros.

Os salários oscilam conforme a posição, assim como as jornadas, que variam de 20 a 40 horas semanais. (Consulte a lista completa de vagas no edital oficial).

Prova objetiva e de redação em janeiro de 2024

Conforme o edital, os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva e de redação em 14 de janeiro de 2024.

Os participantes devem possuir conhecimentos básicos em áreas como língua portuguesa, matemática, atualidades, história, geografia, conhecimentos gerais de Goiás e de Itumbiara, noções de informática, além de alguns conhecimentos específicos e legislação, quando aplicável.

Resultado final previsto para abril de 2024

O desfecho do concurso está programado para ser divulgado em 4 de abril de 2024, disponível no site oficial do Instituto Verbena.

